Aegean: Αύξηση τζίρου 4% στα 816,6 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο, πιέσεις στην κερδοφορία λόγω ακριβού καυσίμου

Ωστόσο, η αύξηση των εσόδων δεν ήταν αρκετή για να καλύψει τις αυξημένες λειτουργικές δαπάνες. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 145,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 7% , ενώ το αποτέλεσμα π ρο φόρων ήταν ζημιογόνο κατά 5,7 εκατ. ευρώ . Σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων, η AEGEAN κατέγραψε ζημιές 3,3 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο .

Ο τζίρος του ομίλου ανήλθε σε 816,6 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 4% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ η Aegean μετέφερε 7,8 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 3% . Οι προσφερόμενες θέσεις αυξήθηκαν κατά 3%, στα 9,7 εκατ. , με την επιβατική κίνηση στο εσωτερικό να ενισχύεται κατά 6%, ενώ στο εξωτερικό παρέμεινε στα επίπεδα του προηγούμενου έτους. Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε σε 80,3% .

Αύξηση στον τζίρο και την επιβατική κίνηση , αλλά και σημαντική πίεση στην κερδοφορία της, κατέγραψε η Aegean το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς η μεγάλη άνοδος του κόστους καυσίμων και οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρέασαν τα αποτελέσματα της εταιρείας.

«Αγκάθι» το κόστος καυσίμων

Βασική αιτία της πίεσης ήταν η σημαντική αύξηση του κόστους καυσίμων. Η καθαρή επιβάρυνση από την αύξηση της τιμής του καυσίμου και τα δικαιώματα ρύπων, μετά και το όφελος από τα συμβόλαια αντιστάθμισης κινδύνου, ανήλθε σε 40 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι συναλλαγματικές αποτιμήσεις επιβάρυναν τα αποτελέσματα κατά 14,1 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 30,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Καλύτερη ήταν η εικόνα στο δεύτερο τρίμηνο, κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 3%, στα 495,8 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία μετέφερε 4,5 εκατ. επιβάτες. Τα EBITDA ανήλθαν σε 98,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 18,5 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά τις πιέσεις στα αποτελέσματα, η AEGEAN συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραμμα, ενισχύοντας και ανανεώνοντας τον στόλο της. Στο πρώτο εξάμηνο παρέλαβε 5 νέα Airbus A321neo, ανεβάζοντας τις συνολικές παραλαβές αεροσκαφών της οικογένειας Airbus neo σε 43, εκ των οποίων 21 A320neo και 22 A321neo. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται να παραλάβει ακόμη δύο A321neo.

Ισχυρή παραμένει και η ρευστότητα του ομίλου, με τα ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις να ανέρχονται σε 956,1 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2026, αυξημένα κατά 114 εκατ. ευρώ σε σχέση με το ίδιο χρονικό διάστημα για το 2025. Η επίδοση αυτή καταγράφεται παρά την καταβολή συνολικού μερίσματος 81,1 εκατ. ευρώ, ή 0,90 ευρώ ανά μετοχή, για τη χρήση του 2025.

Ο Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος της Aegean, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημαντική αύξηση του κόστους λόγω του πολέμου που μαίνεται στο Ιράν τους τελευταίους επτά μήνες, τονίζοντας ότι εταιρεία θα ακολουθήσει ιδιαίτερα πειθαρχημένη πολιτική χωρητικότητας τους επόμενους μήνες

«Το πρώτο εξάμηνο χαρακτηρίστηκε από την αρχική επίδραση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τη γεωπολιτική αστάθεια και την αύξηση βασικών συντελεστών κόστους να περιορίζουν τη δυνατότητα παραγωγής έργου σε μέρος του δικτύου και να επιβαρύνουν το οικονομικό αποτέλεσμα της εταιρείας, καθώς το μέσο έσοδο ανά χιλιομετρικό επιβάτη παρέμεινε σταθερό, χωρίς να καταγράψει αύξηση που θα κάλυπτε την άνοδο του κόστους καυσίμων.

Κατά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, η ζήτηση κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, με την AEGEAN να καταγράφει αύξηση επιβατική κίνησης κατά 4,8% με ισορροπημένη αύξηση τόσο στο δίκτυο εσωτερικού και εξωτερικού.

O Όμιλος παραμένει προσηλωμένος στην ευέλικτη διαχείριση της χωρητικότητας, με στόχο την αποτελεσματική προσαρμογή στις ανάγκες, της αγοράς και τις επιλογές των επιβατών μας.

Με δεδομένο ότι η τιμή του jet fuel είναι και σήμερα διπλάσια από τις αρχές του έτους η εταιρεία σχεδιάζει ιδιαίτερα πειθαρχημένη πολιτική χωρητικότητας, τουλάχιστον για τους επομένους 6-8 μήνες.

Ο Όμιλος εξακολουθεί να επενδύει σε νέα αεροσκάφη αλλά και στην εξέλιξη των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και του δικτύου με νέους προορισμούς υποστηρίζοντας την ανταγωνιστική του θέση και τη μακροπρόθεσμή του στρατηγική».