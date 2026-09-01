ΔΕΔΔΗΕ: Δωρεάν λαμπτήρες LED σε ευάλωτα νοικοκυριά ακριτικών περιοχών

Δωρεάν λαμπτήρες LED τελευταίας τεχνολογίας και υψηλής ενεργειακής απόδοσης προσφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ σε ευάλωτα νοικοκυριά ακριτικών περιοχών, ώστε να τα στηρίξει έμπρακτα και να ενθαρρύνει την υιοθέτηση πρακτικών που συμβάλλουν στην ορθολογική χρήση της ενέργειας.

Από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026 ο ΔΕΔΔΗΕ θα διαθέσει δωρεάν ένα πακέτο έξι λαμπτήρων LED σε δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ), που κατοικούν στις συγκεκριμένες ακριτικές περιοχές.

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Η δράση ξεκινά από τις περιοχές της Δυτικής και Ανατολικής Μακεδονίας , Θράκης και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Η δράση συνδυάζει την κοινωνική στήριξη με την προώθηση της ενεργειακής εξοικονόμησης, καθώς η χρήση λαμπτήρων LED συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών.

Η διαδικασία απόκτησης των δωρεάν λαμπτήρων

Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) που κατοικούν στη Δυτική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου θα μπορούν να παραλαμβάνουν δωρεάν το πακέτο των έξι λαμπτήρων LED από τα Καταστήματα ΔΕΔΔΗΕ της περιοχής τους , κατά τις ώρες 08:00–14:00.

Για την παραλαβή απαιτούνται: