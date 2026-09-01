Βικτόρια Μπέκαμ: Το fashion στοίχημα που χρειάστηκε 18 χρόνια για να βγάλει κέρδη και το quiet luxury που άλλαξε το παιχνίδι

Εδώ και 18 ολόκληρα χρόνια, η Βικτόρια Μπέκαμ προσπαθούσε να αποδείξει ότι πίσω από το όνομα της πρώην Spice Girl μπορούσε να υπάρξει μια πραγματική σχεδιάστρια και μια σοβαρή επιχειρηματίας. Τώρα, για πρώτη φορά, οι αριθμοί φαίνεται να είναι με το μέρος της και μάλιστα σε μία ευάλωτη περίοδο για την ίδια λόγω της αποξένωσης με τον μεγαλύτερο γιο της, Μπρούκλιν Μπέκαμ.

Η εταιρεία μόδας που ίδρυσε η Βικτόρια Μπέκαμ το 2008 κατέγραψε το 2025 λειτουργικά κέρδη ύψους 7,3 εκατ. λιρών, βάζοντας τέλος σε μια μακρά περίοδο ζημιών και οικονομικών δυσκολιών. Και το επίτευγμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή ήρθε σε μια από τις πιο δύσκολες συγκυρίες των τελευταίων ετών για την αγορά της πολυτελούς μόδας. «Όλοι έχουμε εργαστεί σκληρά για μεγάλο χρονικό διάστημα γι’ αυτή τη στιγμή κερδοφορίας και ανάπτυξης», δήλωσε η ίδια στους Financial Times.

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Για τη Βικτόρια Μπέκαμ, όμως, το ποσό των 7,3 εκατ. λιρών δεν είναι απλώς ένας ακόμη οικονομικός δείκτης. Είναι και η δικαίωση ενός 18χρονου προσωπικού στοιχήματος.

Από τις σκηνές της ποπ και την εποχή των Spice Girls, βρέθηκε να προσπαθεί να χτίσει από το μηδέν έναν οίκο μόδας που θα μπορούσε να σταθεί χωρίς να βασίζεται αποκλειστικά το διάσημο όνομά της. Για χρόνια, το εγχείρημα έμοιαζε να δυσκολεύεται να βρει τον δρόμο του.

Οι ζημιές συσσωρεύονταν, η εταιρεία χρειάστηκε αναδιάρθρωση και, όπως αποκάλυψε αργότερα το ντοκιμαντέρ του Netflix, κάποια στιγμή βρέθηκε «δεκάδες εκατομμύρια στο κόκκινο».

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Η ίδια υποστηρίζει ότι ύστερα από δύο δεκαετίες το brand της δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως «το brand κάποιου διάσημου». Και ίσως τα οικονομικά αποτελέσματα να είναι η πιο πειστική απόδειξη ότι η Βικτόρια κατάφερε τελικά να πετύχει αυτό που επιδίωκε από την αρχή: να γίνει η σχεδιάστρια πίσω από το όνομα και όχι απλώς η celebrity πίσω από το brand.