Επιχειρήσεις

Βικτόρια Μπέκαμ: Το fashion στοίχημα που χρειάστηκε 18 χρόνια για να βγάλει κέρδη και το quiet luxury που άλλαξε το παιχνίδι

Βικτόρια Μπέκαμ / Photo by Scott A Garfitt / Invision / AP
Μαργαρίτα Τζαγκαράκη
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Εδώ και 18 ολόκληρα χρόνια, η Βικτόρια Μπέκαμ προσπαθούσε να αποδείξει ότι πίσω από το όνομα της πρώην Spice Girl μπορούσε να υπάρξει μια πραγματική σχεδιάστρια και μια σοβαρή επιχειρηματίας. Τώρα, για πρώτη φορά, οι αριθμοί φαίνεται να είναι με το μέρος της και μάλιστα σε μία ευάλωτη περίοδο για την ίδια λόγω της αποξένωσης με τον μεγαλύτερο γιο της, Μπρούκλιν Μπέκαμ.

Η εταιρεία μόδας που ίδρυσε η Βικτόρια Μπέκαμ το 2008 κατέγραψε το 2025 λειτουργικά κέρδη ύψους 7,3 εκατ. λιρών, βάζοντας τέλος σε μια μακρά περίοδο ζημιών και οικονομικών δυσκολιών. Και το επίτευγμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή ήρθε σε μια από τις πιο δύσκολες συγκυρίες των τελευταίων ετών για την αγορά της πολυτελούς μόδας. «Όλοι έχουμε εργαστεί σκληρά για μεγάλο χρονικό διάστημα γι’ αυτή τη στιγμή κερδοφορίας και ανάπτυξης», δήλωσε η ίδια στους Financial Times.

Για τη Βικτόρια Μπέκαμ, όμως, το ποσό των 7,3 εκατ. λιρών δεν είναι απλώς ένας ακόμη οικονομικός δείκτης. Είναι και η δικαίωση ενός 18χρονου προσωπικού στοιχήματος.

Από τις σκηνές της ποπ και την εποχή των Spice Girls, βρέθηκε να προσπαθεί να χτίσει από το μηδέν έναν οίκο μόδας που θα μπορούσε να σταθεί χωρίς να βασίζεται αποκλειστικά το διάσημο όνομά της. Για χρόνια, το εγχείρημα έμοιαζε να δυσκολεύεται να βρει τον δρόμο του.

Οι ζημιές συσσωρεύονταν, η εταιρεία χρειάστηκε αναδιάρθρωση και, όπως αποκάλυψε αργότερα το ντοκιμαντέρ του Netflix, κάποια στιγμή βρέθηκε «δεκάδες εκατομμύρια στο κόκκινο».

Η ίδια υποστηρίζει ότι ύστερα από δύο δεκαετίες το brand της δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως «το brand κάποιου διάσημου». Και ίσως τα οικονομικά αποτελέσματα να είναι η πιο πειστική απόδειξη ότι η Βικτόρια κατάφερε τελικά να πετύχει αυτό που επιδίωκε από την αρχή: να γίνει η σχεδιάστρια πίσω από το όνομα και όχι απλώς η celebrity πίσω από το brand.

Βικτόρια Μπέκαμ και Ντέιβιντ Μπέκαμ
Βικτόρια Μπέκαμ και Ντέιβιντ Μπέκαμ / AP Photo / Chris Pizzello

Όταν η Βικτόρια Μπέκαμ ίδρυσε το ομώνυμο brand της, η μετάβαση από την ποπ μουσική στη μόδα δεν ήταν καθόλου αυτονόητη.

Είχε ήδη γίνει παγκόσμια γνωστή ως Posh Spice, είχε παντρευτεί τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, έναν από τους διασημότερους ποδοσφαιριστές στον κόσμο, και είχε εξελιχθεί σε fashion icon. Το επόμενο βήμα, όμως, ήταν πολύ πιο δύσκολο: να πείσει τη βιομηχανία της μόδας ότι μπορούσε να σχεδιάσει ρούχα τα οποία θα αγοράζονταν όχι επειδή τα φορούσε η ίδια, αλλά επειδή άξιζαν να βρίσκονται σε μια γκαρνταρόμπα.

«Υπήρξαμε πολύ διαφανείς σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε στην επιχείρηση, αλλά ανακάμψαμε και τώρα αναπτυσσόμαστε με συνετό ρυθμό», δήλωσε η Μπέκαμ.

«Μετά από 20 χρόνια, ο κόσμος δεν αντιμετωπίζει πλέον το brand μου ως brand κάποιου διάσημου». Η φράση αυτή αποτυπώνει ίσως καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη τη διαδρομή της.

Για μεγάλο διάστημα, η Βικτόρια έπρεπε να παλεύει με την προκατάληψη ότι η επιτυχία της βασιζόταν κυρίως στο διάσημο επώνυμό της.

Το ζητούμενο ήταν να αποκτήσει το brand δική του ταυτότητα, πέρα από την διάσημη εικόνα της ιδρύτριάς του.

Η πορεία, ωστόσο, μόνο εύκολη δεν ήταν. Το ντοκιμαντέρ του Netflix που κυκλοφόρησε πέρυσι έφερε στο προσκήνιο μια πολύ διαφορετική πλευρά της ζωής της πέρα από την πολυτέλεια και τη λάμψη. Την αγωνία πίσω από μια επιχείρηση που δυσκολευόταν να γίνει κερδοφόρα.

Η εταιρεία είχε βρεθεί «δεκάδες εκατομμύρια στο κόκκινο» και η κατάσταση είχε φτάσει σε σημείο που η Μπέκαμ ζήτησε από τον σύζυγό της οικονομική βοήθεια.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ περιέγραψε τη δύσκολη στιγμή: «Το να πρέπει να έρθει σε μένα και να πει “Χρειαζόμαστε κι άλλα χρήματα, η επιχείρηση χρειάζεται κι άλλα χρήματα” – αυτό ήταν δύσκολο και για τους δυο μας, επειδή δεν είχα τα χρήματα για να συνεχίσω να το κάνω αυτό».

«Αν δεν είχε πιστέψει σε μένα, δεν θα είχα ακόμα επιχείρηση σήμερα», έχει δηλώσει η Βικτόρια.

Η οικονομική πίεση, όμως, έφερε μαζί της και την ανάγκη για μια ριζική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας.

Η οικογένεια Μπέκαμ
Η οικογένεια Μπέκαμ στην κερκίδα των επισήμων / REUTERS/Dylan Martinez

Η επένδυση που άλλαξε την πορεία

Το 2017 ήρθε ένα κρίσιμο σημείο καμπής. Η Victoria Beckham εξασφάλισε επένδυση 30 εκατ. λιρών, πουλώντας το 30% της εταιρείας στην NEO Investment Partners. Η συμφωνία δεν έφερε μόνο κεφάλαια αλλά και μια νέα προσέγγιση στη λειτουργία της επιχείρησης.

Η αναδιάρθρωση αποκάλυψε πόσο σημαντικό ήταν να περιοριστούν οι δαπάνες και να αποκτήσει η εταιρεία μεγαλύτερη πειθαρχία.

Η ίδια η Μπέκαμ έχει παραδεχτεί την «παράλογη» σπατάλη στο παρελθόν, αναφέροντας χαρακτηριστικά ακόμη και τη μεταφορά καρεκλών με αεροπλάνο από τη μία άκρη του κόσμου στην άλλη.

Ο Ντέιβιντ Μπελχασέν της NEO έχει αναφέρει επίσης ότι η εταιρεία δαπανούσε περίπου 70.000 λίρες τον χρόνο μόνο για φυτά γραφείου.

Το quiet luxury ως νέα ταυτότητα

Σήμερα, η αισθητική της Βικτόρια Μπέκαμ έχει συνδεθεί στενά με το quiet luxury.

Καθαρές και μίνιμαλ γραμμές, διακριτική πολυτέλεια, ποιοτικά υλικά και ελάχιστα εμφανή λογότυπα. Ρούχα που δεν χρειάζεται να φωνάζουν το όνομα του σχεδιαστή τους για να υποδηλώσουν την αξία τους.

Η εταιρεία κατέγραψε το 2025 ισχυρή διψήφια ανάπτυξη στον τομέα της μόδας, με ιδιαίτερη ζήτηση για κοστούμια και tailoring, ρούχα για ειδικές περιστάσεις αλλά και πιο εκλεπτυσμένο καθημερινό ντύσιμο.

Το παθιασμένο φιλί μεταξύ Βικτόριας και Ντέιβιντ Μπέκαμ
Το παθιασμένο φιλί μεταξύ Βικτόριας και Ντέιβιντ Μπέκαμ / REUTERS / Mario Anzuoni

Σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά πολυτελείας αντιμετωπίζει πιέσεις, το brand της Μπέκαμ έχει επενδύσει περισσότερο στην αισθητική και λιγότερο στην επίδειξη.

Παράλληλα, βέβαια, ο ανταγωνισμός στο συγκεκριμένο κομμάτι της αγοράς είναι έντονος.

Η Βικτόρια Μπέκαμ βρίσκεται πλέον δίπλα σε brands όπως το The Row των αδελφών Όλσεν και το brand της Φίμπι Φάιλο, που έχουν αποκτήσει φανατικό κοινό μεταξύ των καταναλωτών υψηλού εισοδήματος.

Η δεύτερη μεγάλη επιτυχία, τα καλλυντικά

Το δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία της εταιρείας γράφτηκε στον χώρο της ομορφιάς.

Η Victoria Beckham Beauty, που ξεκίνησε το 2019, κατέγραψε μία από τις καλύτερες επιδόσεις της μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η επιτυχία των Foundation Drops, τα οποία έγιναν τόσο δημοφιλή ώστε δημιουργήθηκε λίστα αναμονής περίπου 25.000 ανθρώπων.

Η επιτυχία αυτή είχε σημαντική επίδραση στο σύνολο της beauty δραστηριότητας, διπλασιάζοντας το μέγεθος του τμήματος περιποίησης δέρματος.

Έτσι, η εταιρεία δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τις πωλήσεις ρούχων. Η ομορφιά λειτουργεί ως δεύτερος πυλώνας ανάπτυξης και προσφέρει ένα ακόμη πεδίο στο οποίο το όνομα της Βικτόρια Μπέκαμ μπορεί να μετατραπεί σε εμπορική αξία.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ ποζάρει μαζί με τη σύζυγό του Βικτόρια Μπέκαμ, την κόρη του Χάρπερ Μπέκαμ και τους γιους του Κρουζ Μπέκαμ και Ρομέο Μπέκαμ κατά τη διάρκεια της τελετής
Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ ποζάρει μαζί με τη σύζυγό του Βικτόρια Μπέκαμ, την κόρη του Χάρπερ Μπέκαμ και τους γιους του Κρουζ Μπέκαμ και Ρομέο Μπέκαμ κατά τη διάρκεια της τελετής / REUTERS / Mario Anzuoni

Πέντε χρόνια διψήφιας ανάπτυξης

Η επίδοση του 2025 δεν ήταν ένα μεμονωμένο καλό αποτέλεσμα.

Η εταιρεία συμπλήρωσε πέμπτη συνεχόμενη χρονιά διψήφιας αύξησης των εσόδων, ενώ η θετική πορεία συνεχίστηκε και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η διευθύνουσα σύμβουλος Σιμπίλ Νταρικαρέρ Λουνέλ χαρακτήρισε την επίτευξη του πρώτου λειτουργικού κέρδους «ορόσημο» για την Βικτόρια Μπέκαμ.

«Αντικατοπτρίζει αρκετά χρόνια πειθαρχημένης εκτέλεσης και στρατηγικών επενδύσεων», ανέφερε.

Και ίσως το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι το αποτέλεσμα ήρθε σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για την αγορά πολυτελείας.

Οι καταναλωτές περιορίζουν τις προαιρετικές δαπάνες λόγω του αυξημένου κόστους ζωής και της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, ενώ ακόμη και οι μεγαλύτεροι όμιλοι του κλάδου έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με πιέσεις.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Βικτόρια Μπέκαμ κατάφερε όχι μόνο να συνεχίσει να αναπτύσσεται αλλά και να περάσει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε λειτουργική κερδοφορία.

Η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ εξακολουθούν να ελέγχουν την πλειοψηφία της Victoria Beckham Holdings.

Η NEO Investment Partners διατηρεί ποσοστό 30%, ενώ μικρότερο ποσοστό κατέχει και η XIX Entertainment.

«Το Brand Beckham μπαίνει πάνω απ’ όλα»

Η επιτυχία της Βικτόρια Μπέκαμ, πάντως, δεν εξελίσσεται σε ένα απόλυτα ανέφελο οικογενειακό φόντο.

Την ώρα που το brand Μπέκαμ καταγράφει μια από τις σημαντικότερες στιγμές της ιστορίας του, η οικογένεια βρίσκεται αντιμέτωπη με μια βαθιά ρήξη.

Ο 26χρονος γιος της Βικτόρια και του Ντέιβιντ, Μπρούκλιν Μπέκαμ, έχει δηλώσει δημόσια ότι δεν επιθυμεί συμφιλίωση με τους γονείς του, κατηγορώντας τους ότι βάζουν το brand και τη δημόσια εικόνα της οικογένειας πάνω από τις προσωπικές τους σχέσεις.

«Το Brand Beckham μπαίνει πάνω απ’ όλα», υποστήριξε, κατηγορώντας την οικογένειά του ότι χρησιμοποιεί τα media και τα social media για να ελέγχει το αφήγημα γύρω από την οικογένεια.

«Η “οικογενειακή αγάπη” μετριέται με το πόσο προβάλλεσαι και τι ανεβάζεις στα social media».

Σε σειρά αναρτήσεων στο Instagram, ο 26χρονος κατηγόρησε τους γονείς του ότι «του επιτίθενται» – μαζί με τη σύζυγό του – μέσω του Τύπου, υποστηρίζοντας ότι εδώ και χρόνια προσπαθούν «αδιάκοπα να καταστρέψουν» τη σχέση του με την Νίκολα.

Περιέγραψε την απομάκρυνσή του από την οικογένειά του ως απελευθερωτική. «Με ήλεγχαν στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου.

Μεγάλωσα με συντριπτικό άγχος. Για πρώτη φορά στη ζωή μου, από τη στιγμή που απομακρύνθηκα, αυτό το άγχος εξαφανίστηκε».

Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ έχουν ακόμη τρία παιδιά – τον Ρόμεο, τον Κρουζ και τη Χάρπερ Σέβεν.

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