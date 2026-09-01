United Group: Στα 1,45 δισ. ευρώ τα έσοδα το α΄ εξάμηνο – Υπεραπόδοση για τη Nova στην Ελλάδα με αύξηση 23%

Έσοδα 1,45 δισ. ευρώ ανακοίνωσε η United Group στο πρώτο εξάμηνο ενισχυμένα κατά 11%, με τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου να δείχνουν υπεραπόδση για τη Nova στην Ελλάδα η οποία σημείωσε αύξηση εσόδων 23%.

Η United Group, ένας από τους κορυφαίους ομίλους τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, είδε τα έσοδα της να αυξάνονται κατά 11% σε ετήσια βάση στα 1,4526 δισ. ευρώ, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDAaL ενισχύθηκε κατά 12%, στα 487,5 εκατ. ευρώ με περιθώριο 33,6% και σημειώθηκε υπερδιπλασιασμός του cash conversion (προσαρμοσμένο EBITDAaL μείον κεφαλαιουχικές δαπάνες), στα 194,5 εκατ. ευρώ.

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Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, και οι τέσσερις βασικές αγορές του Ομίλου κατέγραψαν αύξηση εσόδων και Προσαρμοσμένου EBITDAaL. Η Nova στην Ελλάδα, υπό τη δική της διοικητική ομάδα, σημείωσε τις ισχυρότερες επιδόσεις, με αύξηση εσόδων κατά 23%, στα 531,6 εκατ. ευρώ και αύξηση του Προσαρμοσμένου EBITDAaL κατά 31%, στα 189,7 εκατ. ευρώ.

Η United Group ενίσχυσε την κεφαλαιακή της διάρθρωση, προχωρώντας σε αναχρηματοδότηση ομολογιών υψηλής εξασφάλισης (senior secured notes) συνολικού ύψους 2,06 δισ. ευρώ, μέσω τριών συναλλαγών τον Ιανουάριο, τον Μάιο και τον Ιούνιο, με ημερομηνία λήξης το 2033. Τον Αύγουστο, εξόφλησε ομολογίες ύψους 300 εκατ. ευρώ με λήξη το 2028, αξιοποιώντας τα έσοδα από την έκδοση του Ιουνίου.

Σημειώνεται πως και οι τέσσερις αγορές τηλεπικοινωνιών κατέγραψαν αύξηση εσόδων

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Η Nova στην Ελλάδα κατά 23%, στα 531,6 εκατ. ευρώ

στα 531,6 εκατ. ευρώ Η Telemach Croatia κατά 7%, στα 161,7 εκατ. ευρώ

Η Vivacom Bulgaria κατά 4%, στα 392,3 εκατ. ευρώ και η Telemach Slovenia κατά 4%, στα 148,5 εκατ. ευρώ

Τα έσοδα της United Media από εξωτερικούς πελάτες αυξήθηκαν κατά 3%, στα 172,4 εκατ. ευρώ

Το Προσαρμοσμένο EBITDAaL αυξήθηκε και στις τέσσερις αγορές τηλεπικοινωνιών:

Κατά 31% στη Nova στην Ελλάδα

Κατά 12% στην Telemach Croatia, στα 45,8 εκατ. ευρώ

Κατά 6% στην Telemach Slovenia, στα 42,7 εκατ. ευρώ

Κατά 3% στη Vivacom Bulgaria, στα 163,7 εκατ. ευρώ

Τα συνολικά RGUs (Revenue Generating Units – RGUs) διαμορφώθηκαν σε 14,0 εκατ. ευρώ , με την κινητή τηλεφωνία να αυξάνεται κατά 3%, στα 8,0 εκατ., την καλωδιακή συνδρομητική τηλεόραση κατά 3%, στο 1,0 εκατ., και τις υπηρεσίες OTT κατά 20%. Οι αυξήσεις αυτές αντιστάθμισαν την αναμενόμενη υποχώρηση των υπηρεσιών DTH κατά 11% και των υπηρεσιών εκτός της κάλυψης του δικτύου κατά 5%.

Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη των δικτύων, κυρίως στη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Κροατία, οδήγησε σε αύξηση των νοικοκυριών που καλύπτονται από το δίκτυο. Το blended ARPU εντός του ιδιοκτήτου δικτύου αυξήθηκε σε όλες τις αγορές: κατά 13% στη Nova στην Ελλάδα, κατά 8% στην Telemach Croatia, κατά 6% στην Telemach Slovenia και κατά 4% στη Vivacom Bulgaria.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες μειώθηκαν στους περισσότερους τομείς δραστηριότητας, με τη μεγαλύτερη υποχώρηση να καταγράφεται στην Telemach Croatia, κατά 41%, στα 22,6 εκατ. ευρώ και στη Vivacom Bulgaria, κατά 14%, στα 56,5 εκατ. ευρώ. Εξαίρεση αποτέλεσε η Nova την Ελλάδα, όπου οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 2%, στα 151,0 εκατ. ευρώ.

Στις 30 Ιουνίου 2026, ο όμιλος διέθετε 305,8 εκατ. ευρώ σε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, καθώς και δεσμευμένες ανακυκλούμενες πιστωτικές γραμμές ύψους 384,9 εκατ. ευρώ. Μετά τις εκδόσεις του Ιανουαρίου, του Μαΐου και του Ιουνίου και την εξόφληση, τον Αύγουστο, των ομολογιών με λήξη το 2028, ο όμιλος δεν έχει λήξεις ομολογιών πριν από το 2030.

Υπενθυμίζεται πως τον Αύγουστο ο όμιλος ολοκλήρωσε την πώληση του ποσοστού 50% που κατείχε στη Nova ICT προς την IREON Technologies, μέλος του Ομίλου Motor Oil, έναντι 60,5 εκατ. ευρώ σε μετρητά. Τον Ιούλιο, συμφώνησε την πώληση της D Express, της δραστηριότητας ταχυμεταφορών και logistics του Ομίλου στη Σερβία, σε θυγατρική της Austrian Post, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής να αναμένεται το τέταρτο τρίμηνο. Η πώληση των δραστηριοτήτων Adria News, η οποία ανακοινώθηκε στις 29 Μαΐου 2026, έχει υλοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, ενώ τα εναπομείναντα βήματα θα ολοκληρωθούν σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας.

Οι αλλαγές στη στρατηγική

Ο διευθύνων σύμβουλος της United Group, Σταν Μίλερ, υπογράμμισε ότι πλέον ο όμιλος κινείται με λογική διαχείρισης χαρτοφυλακίου και όχι ενιαία.

«Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους συνεχίσαμε να υλοποιούμε τη στρατηγική μας, η οποία αποδίδει σταθερά αποτελέσματα. Το 2025 είχαμε επισημάνει ότι η United Group θα λειτουργεί πλέον με λογική διαχείρισης χαρτοφυλακίου και όχι ως ένας ενιαίος όμιλος, με τις δραστηριότητες τηλεπικοινωνιών, media, υποδομών και ventures να διοικούνται διακριτά. Όταν διαπιστώνουμε ότι δεν είμαστε ο καταλληλότερος ιδιοκτήτης για μια επιχείρηση ή ότι μια δραστηριότητα δεν συμβάλλει επαρκώς στη δημιουργία αξίας και αποσπά διοικητικούς πόρους, προχωρούμε στην πώλησή της. Και αυτό πράξαμε και κατά το πρώτο εξάμηνο.

Οι προτεραιότητές μας για το υπόλοιπο του έτους παραμένουν αμετάβλητες: η κερδοφόρα ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας στις τηλεπικοινωνίες και τα media, η συνετή κατανομή κεφαλαίων και η ολοκλήρωση των αποεπενδύσεων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Παραμένουμε αισιόδοξοι για τις προοπτικές του Ομίλου και έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στις ομάδες που υλοποιούν τη στρατηγική μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.