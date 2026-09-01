Nέοι δασμοί σε Temu και Shein – Περιβαλλοντικό τέλος επιβάλλει από σήμερα η Γαλλία

Περιβαλλοντικό τέλος στις εταιρείες fast fashion ενεργοποιεί από σήμερα (1.9.2026) η Γαλλία, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την αύξηση στις πωλήσεις φθηνών ρούχων που διατίθεται σε ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων των Shein και Temu.

Τα τέλη ξεκινούν από 0,25 ευρώ για εσώρουχα και φθάνουν τα 14 ευρώ για ένα πανωφόρι με το ανώτατο όριο να βρίσκεται στο 50%, δηλαδή το περιβαλλοντικό τέλος δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% της αρχικής τιμής προ φόρων του προϊόντος.

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Η εξέλιξη αυτή έρχεται να αυξήσει τα προβλήματα για την Shein έπειτα από την απόφαση της ΕΕ και των ΗΠΑ να καταργήσουν οριστικά τα αφορολόγητα πακέτα χαμηλής αξίας επιβάλλοντας έναν οριζόντιο προσωρινό δασμό 3 ευρώ ανά είδος ή κατηγορία προϊόντος για αγορές από πλατφόρμες εκτός ΕΕ.

Ο αντίκτυπος στη Shein

Ο αντίκτυπος των παραπάνω είναι ήδη αισθητός στην περίπτωση της Shein που έκανε σήμερα (1.9.2026) ντεμπούτο στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κόνγκ. Ενδεικτικό είναι ότι οι μετοχές της Shein υποχώρησαν έως και 10% κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης μετά το IPO.

Ο εκπρόσωπος της Shein στη Γαλλία, ο Κουεντέν Ρουφά, έχει στο παρελθόν δηλώσει ότι η επιβολή τέλους στα προϊόντα της εταιρείας ουσιαστικά πλήττει τους πελάτες καθώς θα αυξηθούν οι τιμές των προϊόντων.

Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου έχει χαρακτηρίσει μεροληπτικό τον γαλλικό νόμο και θεωρεί ότι αυτός συνιστά εμπόδιο στις εμπορικές συναλλαγές και πιθανόν παραβιάζει τις αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.