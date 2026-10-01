Folli Follie: Νέα ήττα για τον Δημήτρη Κουτσολιούτσο, δικαστική δικαίωση του Διοικητικού Συμβουλίου εξυγίανσης

Αθώα κρίθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της δικαστικώς διορισμένης διοίκησης της Folli Follie Group, υπεύθυνης για την εξυγίανσή της, στην εξ αναβολής δίκη που διεξήχθη την Τρίτη (29 Σεπτεμβρίου 2026), έπειτα από μήνυση του Δημήτρη Κουτσολιούτσου για τη μη σύνταξη και δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων των οικονομικών χρήσεων 2020, 2021 και 2022.

Η αθωωτική για το Δ.Σ. της Folli Follie απόφαση στη δίκη εκδόθηκε έπειτα και από θετική εισήγηση του εισαγγελέα. Εισαγγελέας και δικαστήριο αποδέχθηκαν τη θέση της διοίκησης ότι η μη δημοσίευση οφείλεται σε πράξεις και παραλείψεις του μεγαλομετόχου της εταιρείας, Δημήτρη Κουτσολιούτσου.

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Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση του εισαγγελέα: «Πρόκειται για μήνυση του καταδικασμένου πρωτοδίκως με 17 χρόνια κάθειρξη μετόχου, ο οποίος καταθέτει εκβιαστικές μηνύσεις και δυσκολεύει το έργο της εταιρείας και της διορισμένης διοίκησης».

Η σημερινή διοίκηση διορίστηκε από το Πρωτοδικείο τον Φεβρουάριο του 2020, έπειτα από αίτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η οικογένεια Κουτσολιούτσου, διατηρώντας τον έλεγχο των γενικών συνελεύσεων της (πρώην εισηγμένης) Folli Follie, αρνήθηκε να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019, εμποδίζοντας τη δημοσίευση των ισολογισμών εκείνης και των επόμενων χρήσεων. Και όλα αυτά παρότι το 2019 τον έλεγχο της διοίκησης είχε ουσιαστικά η οικογένεια Κουτσολιούτσου.

Μπαράζ μηνύσεων

Η αθώωση ακολουθεί την αρχειοθέτηση άλλης μήνυσης κατά της διορισμένης διοίκησης. Τον Οκτώβριο του 2023 ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος είχε υποβάλει μήνυση για απιστία, αμφισβητώντας τις ενέργειες που έγιναν στο πλαίσιο της εξυγίανσης.

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Η μήνυση είχε κατατεθεί στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και διαβιβάστηκε στο ΣΔΟΕ για διερεύνηση. Ο έλεγχος κατέληξε ότι δεν προέκυπτε παράνομη πράξη ή ζημία της εταιρείας από τις ενέργειες της διορισμένης διοίκησης. Με βάση το πόρισμα αυτό, η Εισαγγελέας Εφετών έθεσε την υπόθεση στο αρχείο.

Πρόκειται για δύο υποθέσεις στις οποίες οι καταγγελίες κατά της διορισμένης διοίκησης δεν οδήγησαν σε καταλογισμό ποινικής ευθύνης: