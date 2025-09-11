Επιχειρήσεις

Cenergy Holdings: Η Hellenic Cables ανέλαβε σύμβαση από τον ΑΔΜΗΕ για τη διασύνδεση Ηγουμενίτσας – Κέρκυρας

Τα υποβρύχια καλώδια θα παραχθούν στις εγκαταστάσεις της Hellenic Cables στην Κόρινθο
Cenergy Holdings: Η Hellenic Cables ανέλαβε σύμβαση από τον ΑΔΜΗΕ για τη διασύνδεση Ηγουμενίτσας – Κέρκυρας

Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε σήμερα (11.9.2025) πως η Hellenic Cables, ο τομέας καλωδίων της, ανέλαβε από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) σύμβαση για έργο με το «κλειδί στο χέρι» (turnkey) για τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος καλωδίων 150kV για τη διασύνδεση της Ηγουμενίτσας με την Κέρκυρα.

Το έργο που θα αναλάβει η Hellenic Cables περιλαμβάνει τη μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, προστασία και θέση σε λειτουργία περίπου 18 χλμ. υποβρυχίων τριπολικών καλωδίων και 13 χλμ. υπόγειων μονοπολικών καλωδίων. Το σύστημα υποβρυχίων και υπογείων καλωδίων 150kV θα ενισχύσει περαιτέρω την αξιοπιστία και θα αυξήσει τη χωρητικότητα του ελληνικού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα υποβρύχια καλώδια θα παραχθούν στις εγκαταστάσεις της Hellenic Cables στην Κόρινθο, ενώ τα υπόγεια καλώδια θα κατασκευαστούν στο εργοστάσιο χερσαίων καλωδίων στη Θήβα. Η ολοκλήρωση του έργου θα γίνει εντός 22 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Κώστας Σαββάκης, Γενικός Διευθυντής της Hellenic Cables, δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που συνεχίζουμε να στηρίζουμε τον ΑΔΜΗΕ στην ενίσχυση των ενεργειακών υποδομών της χώρας με αξιόπιστες και βιώσιμες καλωδιακές λύσεις. Το έργο αυτό αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο που αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Hellenic Cables στην τεχνολογική υπεροχή, την καινοτομία και τη στήριξη της ελληνικής ενεργειακής υποδομής.»

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Επιχειρήσεις
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
BRIGHT diadikasia: Παράταση προθεσμιών σε τρία σημαντικά επενδυτικά προγράμματα του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
Το πρώτο πρόγραμμα που πήρε παράταση είναι το πρόγραμμα «Επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την κατασκευή θερμοκηπίων και προσπελάσιμων στεγάστρων φυτικής παραγωγής»
Κώστας Γιαλής, Senior Manager Investment Funding Services
ΕΔΕΥΕΠ: Ολοκληρώθηκε η υποβολή προσφορών για νέες περιοχές υδρογονανθράκων – Συγκροτείται Επιτροπή Αξιολόγησης
Η Επιτροπή αποτελείται από επιστήμονες εγνωσμένου κύρους και επαγγελματίες του κλάδου των υδρογονανθράκων, με εκτεταμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στο αντικείμενο
A large offshore oil rig in the middle of a vast expanse of ocean
Newsit logo
Newsit logo