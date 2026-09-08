Cenergy Holdings: Σύμβαση της Σωληνουργείας Κορίνθου με τον ΔΕΣΦΑ για αγωγό 218,5 χλμ.

Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε ότι η Σωληνουργεία Κορίνθου, ο κλάδος σωλήνων χάλυβά της, ανέλαβε από τον ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου) σημαντική σύμβαση για την κατασκευή και προμήθεια σωλήνων χάλυβα, στο πλαίσιο του έργου «Διπλασιασμός Κλάδου Υψηλής Πίεσης Καρπερή – Κομοτηνή», μιας σημαντικής επένδυσης σε ενεργειακές υποδομές που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της σύμβασης με τον ΔΕΣΦΑ, η Cenergy Holdings θα κατασκευάσει και θα προμηθεύσει περισσότερα από 200 χλμ. σωλήνων χάλυβα διαμέτρου 30 ιντσών, οι οποίοι θα κατασκευαστούν με τη μέθοδο ελικοειδούς συγκόλλησης με βυθισμένο τόξο (HSAW).

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Με την κατασκευή τους θα δημιουργηθεί ένα νέο παράλληλο δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης, ενισχύοντας τη δυναμικότητα, την ευελιξία και την ανθεκτικότητα του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου της Ελλάδας.

Οι σωλήνες θα κατασκευαστούν στις εγκαταστάσεις της Σωληνουργείας Κορίνθου στη Θίσβη Βοιωτίας και θα διαθέτουν εξωτερική αντιδιαβρωτική επένδυση τριών στρώσεων πολυαιθυλενίου (3LPE), καθώς και εσωτερική εποξειδική επένδυση.