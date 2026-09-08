Star Bulk: Τιμή διάθεσης στο εύρος 23 ευρώ έως 25,5 ευρώ ανά μετοχή – 9 έως 11 Σεπτεμβρίου η δημόσια εγγραφή

Τη διάθεση 4,3 εκατ. νέων μετοχών με τιμή διάθεσης στο εύρος από 23 έως 25,5 ευρώ ανά μετοχή, μέσω δημόσιας προσφοράς για παράλληλη εισαγωγή στοEuronext Athens, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Star Bulk Carriers, εισηγμένης ναυτιλιακής εταιρείας στον Nasdaq.

Το σύνολο των κοινών μετοχών της Star Bulk (ήτοι, οι 111.671.386 υφιστάμενες μετοχές και έως 4,4 εκατ. νέες, με την παραδοχή της πλήρους κάλυψης των νέων μετοχών), δηλαδή έως 116.071.386 μετοχές, θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά του Euronext Athens.

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Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση των νέων μετοχών, ήτοι τα ακαθάριστα έσοδα μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών της δημόσιας προσφοράς και εισαγωγής, ύψους περίπου 7,3 εκατ. ευρώ με βάση την ανώτατη τιμή διάθεσης (25,50 ευρώ) και την πλήρη κάλυψη των νέων μετοχών εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε περίπου 104,88 εκατ. ευρώ.

Στην κατανομή, τουλάχιστον 30% των μετοχών της δημόσιας προσφοράς προορίζεται για την ικανοποίηση εγγραφών ιδιωτών επενδυτών, ενώ έως 70% θα κατανεμηθεί μεταξύ ειδικών και ιδιωτών επενδυτών ανάλογα με τη ζήτηση.

Οι υφιστάμενες μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται ήδη υπό το σύμβολο «SBLK» στο χρηματιστήριο Nasdaq από τον Δεκέμβριο του 2007. Η εισαγωγή των νέων μετοχών στον Nasdaq αναμένεται να πραγματοποιηθεί με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις υφιστάμενες μετοχές.

Η τιμή διάθεσης στο Euronext Athens θα ανακοινωθεί την Παρασκευή, 11.9.2026, καθώς η δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει αύριο Τετάρτη, 9.9.2026 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 11.9.2026.