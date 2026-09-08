Όμιλος Σαράντη: Αύξηση πωλήσεων στα 308,3 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο

Τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 26,9 εκατ. ευρώ, έναντι 29,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας μείωση 7,9%. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη , εξαιρουμένης της επιβάρυνσης 0,8 εκατ. ευρώ που συνδέεται με την πώληση του παλαιού, μη λειτουργικού εργοστασίου της Polipak, ανήλθαν σε 27,7 εκατ. ευρώ, έναντι 29,2 εκατ. ευρώ .

Τα δημοσιευμένα EBITDA του ομίλου Σαράντη διαμορφώθηκαν σε 47,7 εκατ. ευρώ, έναντι 48,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025 , ενώ τα δημοσιευμένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 34 εκατ. ευρώ, από 36,5 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Στα 308,3 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου Σαράντη το πρώτο εξάμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση 1,3% σε σχέση με τα 304,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Σε επίπεδο προσαρμοσμένων μεγεθών, το EBITDA αυξήθηκε οριακά κατά 0,4%, στα 48,5 εκατ. ευρώ, ενώ το προσαρμοσμένο EBIT διαμορφώθηκε σε 36,7 εκατ. ευρώ, έναντι 37,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Από τις βασικές κατηγορίες προϊόντων, η Οικιακή Φροντίδα αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πηγή πωλήσεων, με έσοδα 95 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3%. Οι Στρατηγικές Συνεργασίες ενισχύθηκαν κατά 4,9%, στα 74,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις της κατηγορίας Ομορφιάς, Περιποίησης Δέρματος και Αντηλιακής Προστασίας μειώθηκαν κατά 2%, στα 53,9 εκατ. ευρώ. Η Προσωπική Φροντίδα υποχώρησε κατά 2,7%, στα 49,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας παρέμειναν ουσιαστικά σταθερά, στα 35,2 εκατ. ευρώ.

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Σε γεωγραφικό επίπεδο, οι πωλήσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 1,9%, στα 81,6 εκατ. ευρώ, ενώ το διεθνές δίκτυο, που αντιπροσωπεύει το 73,5% των συνολικών πωλήσεων, ενισχύθηκε κατά 1,1%, στα 226,7 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τους μετόχους, ο όμιλος διένειμε μικτό μέρισμα 25 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2025, αυξημένο κατά 25% σε σχέση με τη χρήση 2024. Το μέρισμα ανά μετοχή αυξήθηκε στα 0,39 ευρώ, από 0,31 ευρώ, με τον δείκτη διανομής κερδών να διαμορφώνεται στο 47,1%.

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2026, η διοίκηση εκτιμά ότι, παρά το απαιτητικό μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον και τις πιέσεις στο κόστος πρώτων υλών, ενέργειας και μεταφορών, ο όμιλος μπορεί να συνεχίσει να διασφαλίζει υγιή επίπεδα κερδοφορίας, στηριζόμενος στα ισχυρά εμπορικά σήματα, την πειθαρχημένη διαχείριση του κόστους και την υλοποίηση της στρατηγικής του.