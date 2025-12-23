Cetracore – Jetoil: Η ελληνική εταιρεία λιανεμπόριου πετρελαιοειδών μπροστά σε λουκέτο, κυρώσεις και τη συγγνώμη του Lakhani

Σε αναβρασμό τελεί το λιανεμπόριο πετρελαιοειδών λίγες ημέρες μετά την αναστολή λειτουργίας της Cetracore – Jetoil, της εταιρείας που ίδρυσε το 1968 η οικογένεια Μαμιδάκη, εξαγοράστηκε το 2018 από την αυστριακή Cetracore Energy Gmbh και τα τελευταία χρόνια πέρασε στον έλεγχο της Mercantile & Maritime Group του Murtaza Lakhani.

Ο Lakhani, πακιστανικής καταγωγής, με βρετανική και καναδική υπηκοότητα και μέλος της παγκόσμιας πετρελαϊκής ελίτ, σύμφωνα με την ΕΕ χρησιμοποιεί τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» -πλοία που λειτουργούν εκτός δυτικών κανονισμών- για να εξυπηρετεί τη Μόσχα παρακάμπτοντας τις κυρώσεις που της έχουν επιβληθεί λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, στις εξαγωγές αργού πετρελαίου, ειδικά από τη ρωσική Rosneft. Οπότε οι κυρώσεις επηρεάζουν άμεσα το λιανεμπόριο στην Ελλάδα με αποτέλεσμα η ελληνική εταιρεία να ανακοινώσει προσωρινή αναστολή λειτουργίας στις 16 Δεκεμβρίου.

Ο ίδιος ο Lakhani φέρεται να αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της ΕΕ χαρακτηρίζοντας τα μέτρα αβάσιμα, άδικα και πολιτικά υποκινούμενα, σε δήλωσή του που επικαλούνται διεθνή ΜΜΕ. Προειδοποιεί για τον αντίκτυπό τους στους εργαζόμενους και τις αγορές ενέργειας δίνοντας μάλιστα έμφαση στην Ελλάδα. Φέρεται να ζητά προσωπικά συγγνώμη από τους εργαζομένους, τους επιχειρηματικούς εταίρους και τους παρόχους υπηρεσιών και ξεχωρίζει την Ελλάδα ως χώρα που αντιμετωπίζει τις πιο σημαντικές συνέπειες λόγω των διακοπών στον ενεργειακό εφοδιασμό. Ο κ. Lakhani φέρεται να ζητά συγγνώμη, από τον ελληνικό λαό, ο οποίος πλήττεται από τον αντίκτυπο αυτών των ενεργειών. Κατά τον ίδιο εκατοντάδες εργαζόμενοι σε ολόκληρη την ΕΕ και παγκοσμίως θα επηρεαστούν από τις κυρώσεις ενώ κάνει λόγο για «πληρωμένες ψευδείς ειδήσεις» και «κυνήγι μαγισσών» επιδιώκοντας μέσω της νομικής οδού να αμφισβητήσει τις κατηγορίες.

Ας σημειωθεί ότι στην Ελλάδα η Cetracore – Jetoil απασχολεί 84 εργαζόμενους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία στις οικονομικές καταστάσεις 2024 που δημοσίευσε στα τέλη Σεπτεμβρίου (από 93 ένα χρόνο πριν). Διαχειρίζεται δίκτυο με 91 βενζινάδικα με το σήμα Jetoil και 26 ανεξάρτητα πρατήρια υγρών καυσίμων, με παρουσία κυρίως στην βόρεια και κεντρική Ελλάδα. Διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις αποθήκευσης με δεξαμενές υγρών καυσίμων στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, με εξαγωγική δραστηριότητα στα Βαλκάνια και δραστηριότητα σε Αλβανία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Κόσοβο και Σερβία.

Οι επιπτώσεις στην εταιρεία από τις κυρώσεις της ΕΕ στη Ρωσία μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, αν και κλιμακώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, ήταν γνωστές εδώ και δύο χρόνια και ο ορκωτός λογιστής προειδοποιούσε σχετικά στις οικονομικές καταστάσεις της Cetracore – Jetoil. Η απαγόρευση πραγματοποίησης πληρωμών προς τη Ρωσία, δεν επέτρεπε στην εταιρεία να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της προς τη ρωσική τράπεζα από την οποία έχει λάβει ομολογιακό δάνειο.

Υπενθυμίζεται ότι από τον Ιούλιο του 2020 είχε συνάψει πρόγραμμα ομολογιακού δανείου με την Credit Bank of Moscow (CBM), στο οποίο είχε αναλάβει εκπρόσωπος των ομολογιούχων η Τράπεζα Πειραιώς για την έκδοση δανείου 97 εκατ. ευρώ. Σκοπός του δανείου ήταν η αναδιάρθρωση δανεισμού και η στήριξη της δραστηριότητας ενώ η εταιρεία, ως εξασφάλιση του δανείου είχε βάλει υποθήκη 103,7 εκατ. ευρώ επί των εγκαταστάσεών της στο Καλοχώρι και στην Μενεμένη Θεσσαλονίκης.

Το 2022 επιβλήθηκε στη CBM δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από την ΕΕ, στο πλαίσιο των κυρώσεων στη Ρωσία ενώ ένα χρόνο μετά παραιτήθηκε και η Τράπεζα Πειραιώς από εκπρόσωπος των ομολογιούχων. Ως αποτέλεσμα, η Jetoil, ως ελληνική εταιρεία, απαγορευόταν να διαθέτει κεφάλαια στην CBM μέσω του λογαριασμού των ομολογιούχων κι έτσι έπαψε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Στο τέλος του 2024 το υπόλοιπο του δανείου ήταν 61,2 εκατ. ευρώ με ποσό 33 εκατ. ευρώ να αφορά ληξιπρόθεσμες δόσεις.