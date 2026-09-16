Ντεμπούτο της Star Bulk στο Euronext Athens: Στα 27,05 ευρώ η τιμή εκκίνησης των μετοχών

Στα 27,05 ευρώ ορίστηκε η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των 116.071.386 κοινών μετοχών της ναυτιλιακής εταιρείας Star Bulk Carriers στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης στο Euronext Athens αντιστοιχεί στην τιμή κλεισίματος των κοινών μετοχών της στο Nasdaq Global Select Market στις 15 Σεπτεμβρίου 2026, ύψους 31,21 δολαρίων, μετά τη μετατροπή του ποσού σε ευρώ με βάση την ισοτιμία αναφοράς ευρώ/δολαρίου που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την ίδια ημέρα.

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Οι κοινές μετοχές της Star Bulk διαπραγματεύονται στο Euronext Athens με το σύμβολο «SBLK», ενώ ο κωδικός ISIN είναι MHY8162K2046.

Η εισαγωγή του συνόλου των 116.071.386 κοινών μετοχών εντάσσεται στην παράλληλη διαπραγμάτευση των μετοχών της ναυτιλιακής εταιρείας στην ελληνική αγορά, ενώ η μετοχή συνεχίζει να διαπραγματεύεται στο Nasdaq Global Select Market.