Qualco: Στα 101,1 εκατ. ευρώ τα έσοδα στο εξάμηνο – Ανεκτέλεστο 762 εκατ. ευρώ

Στα 101,1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα έσοδα της Qualco στο πρώτο εξάμηνο του 2026, αυξημένα κατά 14% σε σχέση με τα 88,6 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, με τον Όμιλο να εμφανίζει παράλληλα ανεκτέλεστο έργων ύψους 762 εκατ. ευρώ για την επόμενη πενταετία.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Qualco δείχνουν προσαρμοσμένο EBITDA 13,4 εκατ. ευρώ, έναντι 13 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 3%, ενώ το περιθώριο EBITDA υποχώρησε στο 13,2% από 14,7%. Τα διεθνή έσοδα αυξήθηκαν κατά 24%, στα 32,1 εκατ. ευρώ από 25,9 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας πλέον το 32% των συνολικών εσόδων.

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Σε επίπεδο τελευταίου δωδεκαμήνου, από τον Ιούλιο του 2025 έως και τον Ιούνιο του 2026, τα έσοδα έφτασαν τα 228,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 16%, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 43,6 εκατ. ευρώ, με άνοδο 5%. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 19,1%, έναντι 21,1% το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο, ενώ τα διεθνή έσοδα αυξήθηκαν κατά 28%, στα 68,8 εκατ. ευρώ.

Το ανεκτέλεστο των 762 εκατ. ευρώ αφορά την επόμενη πενταετία, με τα 335 εκατ. ευρώ, ή το 44%, να προέρχονται από διεθνείς αγορές. Παράλληλα, ο τομέας Platform as a Service εμφάνισε αύξηση 18%, στα 56,2 εκατ. ευρώ, και αντιστοιχεί πλέον στο 53% των εσόδων.

Νέες δραστηριότητες και διεθνής παρουσία

Στο εξωτερικό, η Bank AlJazira επέλεξε το ProximaPlus, αποτελώντας τον 13ο μεγάλο πελάτη της Qualco στη Μέση Ανατολή, ενώ η Quento περιλαμβάνεται στους επιλεγμένους αναδόχους του DIGIT TM III της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνολικής αξίας άνω των 3,97 δισ. ευρώ.

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Στον τομέα των ακινήτων, ο Όμιλος έχει αναλάβει έργο του υπουργείου Υγείας σχεδόν 10 εκατ. ευρώ για 24 μήνες, με δικαίωμα προαίρεσης έως 5 εκατ. ευρώ, για την ψηφιακή χαρτογράφηση, τακτοποίηση και αποτίμηση περίπου 4.000 ακινήτων σε Gov Cloud. Το Uniko ολοκλήρωσε το πρώτο πλήρες έτος λειτουργίας με περίπου 200 συναλλαγές και 1 εκατ. επισκέπτες, ενώ η ODS προγραμματίζει για τον Δεκέμβριο τη χορήγηση στεγαστικών δανείων με agentic AI.

Παράλληλα, το QART έχει ολοκληρώσει δύο προϊόντα τεχνολογίας διττής χρήσης με 100% ελληνική πνευματική ιδιοκτησία και διαβάθμιση NATIONAL, NATO και EU SECRET, ενώ βρίσκεται σε συνεργασία με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά για μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας πολλαπλών χρήσεων.

Στο embedded finance έχει υποβληθεί αίτηση στην Τράπεζα της Ελλάδος για άδεια πιστωτικού ιδρύματος, με στόχο την έναρξη δραστηριότητας στο πρώτο εξάμηνο του 2027, ενώ το Financial Management Hub τίθεται σε λειτουργία τον Σεπτέμβριο.

Ταμειακά διαθέσιμα 21 εκατ. ευρώ

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Qualco ανήλθαν σε 21 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου, έναντι 55,1 εκατ. ευρώ στην αρχή του έτους, ενώ ο συνολικός δανεισμός μειώθηκε στα 67 εκατ. ευρώ από 73 εκατ. ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένων SCI και μισθώσεων, διαμορφώθηκε σε 1,3 φορές το προσαρμοσμένο EBITDA δωδεκαμήνου, με τον Όμιλο να αναμένει επιστροφή κοντά στο 1,0x έως το τέλος της χρονιάς. Το μέσο κόστος δανεισμού ήταν 4,15%.

Έως τις 30 Ιουνίου είχε ήδη διατεθεί το 80% των κεφαλαίων της δημόσιας εγγραφής, νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα των 18 μηνών, για εξαγορές, πλατφόρμες και κεφάλαιο κίνησης.

Για το σύνολο του 2026 η Qualco διατηρεί την εκτίμησή της για αύξηση εσόδων περίπου 15% και περιθώριο EBITDA περίπου 20%. Από το 2027 προβλέπει περιθώριο EBITDA 22%, capex περίπου 7% των εσόδων και μόχλευση κάτω από 1,0x, ενώ έως το 2028 θέτει στόχο πάνω από το 40% των εσόδων να προέρχεται από διεθνείς αγορές και τα έσοδα να έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με τα επίπεδα πριν από τη δημόσια εγγραφή.