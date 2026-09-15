ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Κέρδη 83,4 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο – Στα 2,1 δισ. τα έσοδα, 8,9 δισ. το ανεκτέλεστο

Σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας κατέγραψε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη των μετόχων να αυξάνονται κατά 22,1% στα 83,4 εκατ. ευρώ και τα έσοδα να ξεπερνούν τα 2,1 δισ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δείχνουν παράλληλα ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε στα 356,3 εκατ. ευρώ από 317,5 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας αύξηση 12,2%. Το περιθώριο EBITDA διευρύνθηκε στο 17% από 16,2%, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 94,7 εκατ. ευρώ, έναντι 87,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025.

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Βασικός μοχλός των μεγεθών ήταν οι παραχωρήσεις, που εξελίσσονται στον μεγαλύτερο πυλώνα λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου. Τα έσοδα του τομέα αυξήθηκαν κατά 32,3%, στα 342,6 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA ενισχύθηκε κατά 35,2%, στα 225,4 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας πλέον το 63% του συνολικού προσαρμοσμένου EBITDA της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Στην αύξηση συνέβαλαν η υψηλότερη κίνηση στους αυτοκινητοδρόμους, οι αναπροσαρμογές των διοδίων και η έναρξη ενοποίησης της Εγνατίας Οδού, η οποία είχε έσοδα 78,2 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο.

Στην κατασκευή, τα έσοδα έφτασαν τα 902,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10,9%, ενώ η λειτουργική κερδοφορία διαμορφώθηκε στα 118,9 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 32,7%. Το υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο ανερχόταν στο τέλος Ιουνίου σε 6,9 δισ. ευρώ και μαζί με έργα 2 δισ. ευρώ προς υπογραφή το συνολικό ανεκτέλεστο διαμορφώνεται στα 8,9 δισ. ευρώ. Περίπου το 79% αφορά έργα ιδίων επενδύσεων του Ομίλου και ιδιωτικές επενδύσεις τρίτων, ενώ το 87% των έργων βρίσκεται στην Ελλάδα.

Αντίθετα, στον τομέα παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου τα έσοδα υποχώρησαν στα 864,7 εκατ. ευρώ από 899,6 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA περιορίστηκε στα 25,1 εκατ. ευρώ από 71,2 εκατ. ευρώ. Η συγκρισιμότητα επηρεάζεται, πάντως, από τα κέρδη που είχαν καταγραφεί το 2025 από την πώληση της μονάδας ΗΡΩΝ 1, ενώ στο φετινό εξάμηνο υπήρξε συνεισφορά από τη νέα μονάδα φυσικού αερίου στην Κομοτηνή.

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Ισχυρότερη εμφανίζεται και η χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου. Μετά τη διάθεση 15,5 εκατ. νέων μετοχών και την άντληση 659 εκατ. ευρώ, τα συνολικά διαθέσιμα διαμορφώνονται pro forma στα 2,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 1,3 δισ. ευρώ στη μητρική. Εξαιρουμένου του project finance, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εμφανίζει καθαρή ταμειακή θέση 280 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρού δανεισμού 211 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, ενώ το προσαρμοσμένο καθαρό χρέος του Ομίλου μειώθηκε στα 3,82 δισ. ευρώ από 4,30 δισ. ευρώ.

Οι συνολικές επενδύσεις στο εξάμηνο ανήλθαν σε περίπου 296 εκατ. ευρώ και κατευθύνθηκαν, μεταξύ άλλων, σε Εγνατία Οδό, ΒΟΑΚ, IRC και Νέστο, καθώς και στην εξαγορά του 12,8% της ΕΥΔΑΠ έναντι περίπου 134 εκατ. ευρώ.