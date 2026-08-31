Επιχειρήσεις

HELLENiQ ENERGY: Συνεχίζεται και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση σε αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης

Η εταιρεία προσφέρει 7,95 λεπτά προ ΦΠΑ στην τιμή της αμόλυβδης και 4,05 λεπτά προ ΦΠΑ στην τιμή του πετρελαίου κίνησης
One man, pouring gasoline in his car at the gas station.
Φωτογραφία iStock
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Η HELLENiQ ENERGY ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό σχετικά με την απόφαση να παρατείνει για ολόκληρο τον Σεπτέμβριο την παροχή έκτακτης έκπτωσης προς όλες τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων.

Η έκπτωση της HELLENiQ ENERGY αφορά τα βασικά καύσιμα κίνησης, την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και το πετρέλαιο κίνησης.

Το μέτρο, που είχε εξαγγελθεί και εφαρμόστηκε από τις 14 Ιουλίου, αφορά αποκλειστικά τα καύσιμα που προορίζονται για κατανάλωση στην εσωτερική αγορά και αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό και άμεσο τρόπο για την οριζόντια μείωση των τιμών.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία θα συνεχίσει να παρέχει έκτακτη έκπτωση προς όλες τις εταιρείες εμπορίας και πιο συγκεκριμένα 7,95 λεπτά προ ΦΠΑ ανά λίτρο στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων και 4,05 λεπτά προ ΦΠΑ ανά λίτρο στην τιμή του πετρελαίου κίνησης. Η έκτακτη έκπτωση θα συνεχίσει να εμφανίζεται σε ξεχωριστό πεδίο στα τιμολόγια και θα ισχύει έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

«Η HELLENiQ ENERGY, σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ελληνική οικονομία, παραμένει δίπλα στον Έλληνα καταναλωτή και παράλληλα στηρίζει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, προκειμένου να περιοριστούν οι παρενέργειες από τις γεωπολιτικές εντάσεις που έχουν οδηγήσει σε σημαντική άνοδο τα προϊόντα διύλισης διεθνώς», αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

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