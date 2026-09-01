Ντεμπούτο με πτώση για τη Shein – Οι μετοχές του γίγαντα της διαδικτυακής μόδας υποχωρούν στο Χονγκ Κονγκ μετά το «καμπανάκι»

Το ντεμπούτο της Shein στο χρηματιστήριο τοτ Χονγκ Κονγκ συνοδεύεται με πτώση της μετοχής, αν και ολοκληρώνει τον στόχο του επικεφαλής του ομίλου, Sky Xu, για είσοδο σε χρηματιστήριο μετά από μια πολυετή προσπάθεια εισαγωγής σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο.

Οι τιμές των μετοχών της Shein υποχώρησαν περίπου 10% στις πρώτες συναλλαγές της Τρίτης (1.9.2026) στο Χονγκ Κονγκ, ξεκινώντας από τα 48,56 δολάρια Χονγκ Κονγκ (6,19 δολάρια ΗΠΑ) και υποχωρώντας στη συνέχεια στα 43,8 δολάρια Χονγκ Κονγκ (5,59 δολάρια ΗΠΑ).

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Στο κλείσιμο της πρώτης περιόδου της συνεδρίασης οι απώλειες για τη μετοχή ήταν 4%.

Γνωστή παγκοσμίως για τις μπλούζες των 5 δολαρίων και τα φορεμάτων των 10 δολαρίων, η Shein έχει δοκιμαστεί από τις αλλαγές στους δασμούς ΗΠΑ και Ευρώπης ενώ σχολιάζεται από τους αναλυτές η αποτίμησή της στα 26,5 δισ. δολ. στην αρχική δημόσια προσφορά όταν το 2022 ήταν σχεδόν στα 100 δισ. δολ..

Αναφορικά με την σημερινή συνεδρίαση, μετοχές αξίας άνω του 1 δισ. δολ. Χονγκ Κονγκ άλλαξαν χέρια στο πρώτο μισάωρο των συναλλαγών στο Χονγκ Κόνγκ. Η πτώση της Shein από την πρώτη ημέρα συναλλαγών την θέτει σε τροχιά να βγει από τη λίστα με τις 100 μεγαλύτερες εταιρείες στην Κίνα με βάση την κεφαλαιοποίηση αγοράς, σύμφωνα με το Companiesmarketcap.com.

Προς το παρόν, η κεφαλαιοποίησή της στην αγορά, ύψους 23,89 δισεκατομμυρίων δολαρίων, θα την τοποθετούσε στην 104η θέση της λίστας.