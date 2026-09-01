Η Barilla Hellas «ψηφίζει» Ελλάδα – Ισχυρές επιδόσεις το 2025 με τζίρο στα 140 εκατ. ευρώ

Στα 139,6 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών της Barilla Hellas το 2025, με αύξηση 4,3% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, οργανική ανάπτυξη που υποστηρίχθηκε ουσιαστικά από την ανοδική πορεία άλλων κατηγοριών, πέραν της βασικής δραστηριότητας των ζυμαρικών.

Παρά τις πιέσεις που παρουσιάστηκαν στον ευρύτερο κλάδο των ζυμαρικών στην Ελλάδα, η Barilla Hellas κατέγραψε αυξημένο όγκο πωλήσεων, ο οποίος ωστόσο δεδομένου ότι οι μέσες τιμές πώλησης παρουσίασαν πτώση, δεν αποτυπώθηκε σε αντίστοιχη αύξηση του κύκλου εργασιών στις σχετικές κατηγορίες.

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Οι επιδόσεις αυτές σύμφωνα και με τα ετήσια στοιχεία της Nielsen, διατηρούν την Barilla Hellas στην πρώτη θέση στο μερίδιο της ελληνικής αγοράς ζυμαρικών, σε όρους όγκου και αξίας. Παράλληλα, οι εξαγωγές αποτέλεσαν σημαντικό πυλώνα για τη συνολική απόδοση, συνεισφέροντας καθοριστικά στα θετικά μεγέθη της εταιρείας.

Επιπλέον, σημειώθηκε αισθητή βελτίωση σε μια σειρά από σημαντικούς δείκτες κερδοφορίας, με το μικτό κέρδος να ανέρχεται σε 63,4 εκατ. ευρώ το 2025, από 58,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση και τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) να διαμορφώνονται στα 8,3 εκατ. ευρώ από 6,7 εκατ. ευρώ, αναδεικνύοντας το διαχρονικά ισχυρό επιχειρηματικό μοντέλο.

Η εταιρεία συνεχίζει τις επενδύσεις της, δίνοντας έμφαση στην διατήρηση της ανταγωνιστικής θέσης, την ενίσχυση των εμπορικών της σημάτων, όπως και στον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών της εγκαταστάσεων και των υποδομών αποθήκευσης. Ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά, προχωρώντας παράλληλα στην αναβάθμιση των παραγωγικών της εγκαταστάσεων και των υποδομών αποθήκευσης. Παράλληλα προωθεί έργα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς και περαιτέρω λειτουργικές βελτιώσεις.

Ο CEO της Barilla Hellas, Carlo Mereghetti, σχολίασε μεταξύ άλλων ότι το 2025 η Barilla Hellas κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις και απέδειξε την ανθεκτικότητά της σε ένα απαιτητικό εξωτερικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. «Αυτή η δυναμική μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας τα εμπορικά μας σήματα και τους πελάτες μας, ενώ παράλληλα αναπτύσσουμε περαιτέρω τις παραγωγικές μας εγκαταστάσεις, τις ενεργειακές μας δυνατότητες και τις υποδομές αποθήκευσης. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην ελληνική αγορά, στους ανθρώπους και τους συνεργάτες μας, καθώς και στη δημιουργία βιώσιμης, μακροπρόθεσμης ανάπτυξης», κατέληξε.