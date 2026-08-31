Bally’s Intralot: Στα 544,2 εκατ. ευρώ τα έσοδα στο α’ εξάμηνο – Στα 1,62 δισ. ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός

Έσοδα 544,2 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Bally’s Intralot για το α’ εξάμηνο του 2026, έναντι 182 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με την αύξηση να συνδέεται κυρίως με την ενοποίηση της Bally’s International Interactive.

Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 184,8 εκατ. ευρώ, από 60,2 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ το περιθώριο αυξήθηκε στο 34%, από 33,1%. Η Bally’s International Interactive συνεισέφερε 377,6 εκατ. ευρώ στα έσοδα και 132,8 εκατ. ευρώ στο προσαρμοσμένο EBITDA, με περιθώριο 35,2%.

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Σε pro forma βάση, για τη δωδεκάμηνη περίοδο έως τις 30 Ιουνίου 2026, τα έσοδα του ενοποιημένου ομίλου διαμορφώνονται σε 1,075 δισ. ευρώ και το προσαρμοσμένο EBITDA σε 399,9 εκατ. ευρώ, με περιθώριο 37,2%.

Στα 1,6189 δισ. ευρώ ο καθαρός δανεισμός

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός της Bally’s Intralot διαμορφώθηκε στα 1,6189 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2026, έναντι 1,4939 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στην καταβολή 85 εκατ. ευρώ για την ανανέωση της άδειας εποπτείας ηλεκτρονικών μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών στη Βικτώρια της Αυστραλίας, στο πλαίσιο νέας 15ετούς σύμβασης.

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Επιπλέον, ο δανεισμός επηρεάστηκε από επενδυτικές δαπάνες 20,5 εκατ. ευρώ, καθαρές πληρωμές τόκων 67,5 εκατ. ευρώ, συναλλαγές ιδίων μετοχών 20,8 εκατ. ευρώ και έξοδα συναλλαγών και έκδοσης ομολογιακών δανείων 14,5 εκατ. ευρώ. Οι εκροές αντισταθμίστηκαν εν μέρει από ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 89 εκατ. ευρώ.

Η συνολική ρευστότητα του ομίλου ανήλθε σε 287,3 εκατ. ευρώ, αποτελούμενη από ταμειακά διαθέσιμα 192,3 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων, και αδιάθετο υπόλοιπο 95 εκατ. ευρώ από ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή.

Έσοδα 415,5 εκατ. από τον τομέα B2C

Τα έσοδα του τομέα B2C ανήλθαν σε 415,5 εκατ. ευρώ, από 39,5 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025, με τη Bally’s International Interactive να συνεισφέρει 377,1 εκατ. ευρώ.

Η άνοδος στηρίχθηκε στην online δραστηριότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 11,1% σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας και διαμορφώθηκαν σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, καθώς και στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη στην Ισπανία.

Στις υφιστάμενες δραστηριότητες του B2C, τα έσοδα παρέμειναν σχεδόν σταθερά, στα 38,5 εκατ. ευρώ, έναντι 39,5 εκατ. ευρώ πέρυσι. Στην Τουρκία, τα ποσά στοιχηματισμού της Bilyoner αυξήθηκαν κατά 28,9% σε τοπικό νόμισμα, έναντι αύξησης 20,4% στην τουρκική αγορά διαδικτυακού αθλητικού στοιχήματος.

Ωστόσο, η αναπροσαρμογή του ποσοστού αμοιβής και η υποτίμηση της τουρκικής λίρας κατά 22,9% έναντι του ευρώ επηρέασαν τα έσοδα, τα οποία μειώθηκαν κατά 5,5% σε όρους ευρώ, στα 29,5 εκατ. ευρώ. Στην Αργεντινή, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,6%, στα 8,9 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, τα έσοδα του B2B τομέα υποχώρησαν στα 128,6 εκατ. ευρώ, από 142,5 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 9,7%. Εξαιρουμένης της Bally’s International Interactive, τα έσοδα των υφιστάμενων δραστηριοτήτων διαμορφώθηκαν σε 128,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 10,1% σε αναφερόμενη βάση και κατά 6,5% σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Οι ΗΠΑ παρέμειναν η μεγαλύτερη αγορά του B2B τομέα, με τα έσοδα να υποχωρούν κατά 11,7% σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας, λόγω της χαμηλότερης επίδοσης των δραστηριοτήτων λοταρίας και των μειωμένων πωλήσεων εξοπλισμού.

Πίεση από τον βρετανικό φόρο στο online gaming

Στο β’ τρίμηνο του 2026, τα έσοδα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 3%, στα 276,1 εκατ. ευρώ, από 268,1 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο. Τα έσοδα της Bally’s International Interactive αυξήθηκαν κατά 5,4%, στα 193,8 εκατ. ευρώ.

Το προσαρμοσμένο EBITDA του β’ τριμήνου διαμορφώθηκε σε 84,6 εκατ. ευρώ, έναντι 100,2 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο, ενώ το περιθώριο υποχώρησε στο 30,6%, από 37,4%.

Η μεταβολή επηρεάστηκε από την αύξηση του φορολογικού συντελεστή για το διαδικτυακό gaming στο Ηνωμένο Βασίλειο από 21% σε 40%, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2026. Η επιβάρυνση ανήλθε σε περίπου 34 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο, με τη διοίκηση να αναφέρει ότι αντισταθμίστηκε κατά περίπου 65% μέσω της αύξησης των εσόδων και της βελτιστοποίησης του λειτουργικού κόστους.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, η Bally’s Intralot κατέγραψε ζημιές προ φόρων 7,2 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 9,8 εκατ. ευρώ πέρυσι. Οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε 12,7 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 2,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημιές που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής διαμορφώθηκαν σε 14,3 εκατ. ευρώ, από 0,1 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 133,5 εκατ. ευρώ, έναντι 64,4 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ οι καθαρές επενδύσεις αυξήθηκαν στα 117,4 εκατ. ευρώ, από 14,2 εκατ. ευρώ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία εξαγοράς της evoke plc. Η συναλλαγή εγκρίθηκε από τους μετόχους της evoke με ποσοστό 99,63% στις 17 Αυγούστου, ενώ η Γενική Συνέλευση της Bally’s Intralot έχει προγραμματιστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται το δ’ τρίμηνο του 2026 ή το α’ τρίμηνο του 2027, υπό την προϋπόθεση εξασφάλισης των απαιτούμενων εγκρίσεων.

Παράλληλα, ο όμιλος υπέγραψε τον Ιούλιο συμφωνία για εξασφαλισμένες δανειακές διευκολύνσεις ύψους 261,8 εκατ. λιρών, περίπου 306 εκατ. ευρώ, με τριετή διάρκεια, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, κεφάλαιο κίνησης, εξαγορές και αναχρηματοδότηση υποχρεώσεων.