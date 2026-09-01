H H&M ποντάρει στο δίκτυο: Επέκταση με COS και Arket και νέα επικεφαλής στην Ελλάδα που ηγείται ενός Cluster 9 χωρών

Στοίχημα για την νέα ηγεσία της H&M στην Ελλάδα είναι η αύξηση πωλήσεων και μεριδίου στην αγορά του λιανεμπορίου ένδυσης που δοκιμάζεται λόγω της περιορισμένης αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, όπως επιβεβαίωσαν και τα πρόσφατα στοιχεία για τις επιδόσεις των εμπορικών καταστημάτων κατά τις θερινές εκπτώσεις.

Η Χρύσα Ταβουλτζίδου από τη θέση General Manager που αναλαμβάνει για το Sales Market Greece της H&M, καλείται να συνεισφέρει ώστε οι πρόσφατες επενδύσεις της πολυεθνικής στο δίκτυο καταστημάτων να αποδώσουν προσελκύοντας καταναλωτές και τονώνοντας τις πωλήσεις που δείχνουν στάσιμες. Η κ. Ταβουλτζίδου μέσω της Ελλάδα θα ηγείται ενός Cluster χωρών. Έχει υπό την ευθύνη της τις αγορές της Ελλάδας, της Κύπρου, της Βουλγαρίας, της Σερβίας, της Αλβανίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Κροατίας και του Κοσόβου, ενώ η έδρα της είναι στην Αθήνα.

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Με την ενίσχυση του δικτύου της με 3 νέα καταστήματα το 2026 συμπεριλαμβανομένου του σήματος Arket που τοποθετήθηκε -με φυσικό κατάστημα- στην Ελλάδα και της επέκτασης του δικτύου COS, η H&M επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον της για την τοπική αγορά αλλά προσβλέπει και σε αύξηση τζίρου φέτος, κάτι που δεν πέτυχε πέρυσι.

Τα οικονομικά μεγέθη

Η σουηδική πολυεθνική H&M, το 2025 έκλεισε με κύκλο εργασιών 184,5 εκατ. ευρώ σημειώνοντας οριακή μείωση κατά 0,07% (ή 123.951 ευρώ), με το κόστος πωλήσεων να ενισχύεται κατά 3% σε 73,6 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,2 εκατ. ευρώ έναντι 4,6 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας μείωση κατά 52%.

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Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στις 30.11.2025 ήταν 38,4 εκατ. ευρώ έναντι 40,5 εκατ. ευρώ στις 30.11.2024 παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,02% ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 21,7 εκατ. ευρώ έναντι 36,2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα με μείωση κατά 39,96%.

Η εταιρεία, που μετά την πανδημία εστίαζε κυρίως σε επενδύσεις για ανακαινίσεις καταστημάτων και υπηρεσίες, χωρίς να προσθέσει νέο κατάστημα, τα τελευταία δύο χρόνια επενδύει σε νέα γενιά καταστημάτων και ποντάρει σε αύξηση του κύκλου εργασιών και ενίσχυση της εμπορικής της δραστηριότητας.

Έμφαση στο δίκτυο καταστημάτων

Ως μια από μια από τις ηγέτιδες εταιρείες μόδας παγκοσμίως, με δραστηριότητα από το 1947, η H&M επηρεάζεται από την συγκράτηση της καταναλωτικής ζήτησης και τις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις στο κόστος πωληθέντων. Οπότε η στρατηγική της θα εστιαστεί στην αυστηρή περιστολή των λειτουργικών δαπανών, τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης αποθεμάτων και την πλήρη αξιοποίηση των επενδύσεων που υλοποιήθηκαν το 2025 για την ενίσχυση της οργανικής ανάπτυξης.

Κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς άνοιξαν 4 νέα ανακαινισμένα πρότυπα καταστήματα και το 2026 άνοιξαν 3, 2 COS σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα και το Arket στην πλατεία Καπνικαρέας. Η επένδυση αυτή ενσωματώνει το νέο μοντέλο λειτουργίας του ομίλου, το οποίο συνδυάζει ψηφιακές καινοτομίες και αναβαθμισμένο σχεδιασμό.

Η επέκταση αυτή αναμένεται να αποτελέσει τον βασικό καταλύτη για την αύξηση της επισκεψιμότητας και την ενίσχυση του κύκλου εργασιών κατά τα επόμενα χρόνια. Αυτός θα είναι ο βασικός στόχος της Χρύσας Ταβουλτζίδου που επιστρέφει στην Ελλάδα όπου ξεκινήσει την καριέρα της στην H&M.