Επιχειρήσεις

ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα ύψους 224.500 ευρώ για 42.000 «μαϊμού» προϊόντα

Οι έλεγχοι αφορούσαν εμπορικά σήματα παγκόσμιας online εταιρεία μόδας (fast fashion) με ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και είδη ομορφιάς
iStock
iStock

Εντόπισαν και κατέσχεσαν 41.993 απομιμητικά προϊόντα με παράνομα εμπορικά σήματα, τα οποία στη συνέχεια καταστράφηκαν, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 224.500 ευρώ, στο πλαίσιο ταυτόχρονων ελέγχων που πραγματοποίησαν χθες (5.3.2026) στελέχη της Διατομεακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) σε Πάτρα, Κάτω Αχαΐα, Κόρινθο και Κατερίνη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΙΜΕΑ, οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών που αφορούσαν εμπορικά σήματα παγκόσμιας online εταιρεία μόδας (fast fashion) με ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και είδη ομορφιάς. Στους παραβάτες επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα, ενώ για δύο ημεδαπούς κινήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία για τα αδικήματα της παραποίησης εμπορικών σημάτων και της απάτης.

Τα προϊόντα προορίζονταν να τοποθετηθούν σε είδη ένδυσης και να διατεθούν προς πώληση σε καταστήματα που έφεραν παρανόμως την εμπορική επωνυμία της συγκεκριμένης διεθνούς πλατφόρμας.

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας και της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης Δυτικής Αχαΐας της Ελληνικής Αστυνομίας. Η επιχείρηση είχε σχεδιαστεί σε στενή συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και προετοιμαζόταν για διάστημα περίπου έξι εβδομάδων.

Η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Δέσποινα Τσαγγάρη συνεχάρη δημόσια τη ΔΙΜΕΑ. και την Ελληνική Αστυνομία για τον άρτιο σχεδιασμό και την επιτυχή υλοποίηση της επιχείρησης, σημειώνοντας: «Η χτεσινή επιχείρηση αποτελεί ένα ακόμη ισχυρό μήνυμα ότι η Ανεξάρτητη Αρχή δεν αφήνει κανένα πεδίο παρανομίας ανεξέλεγκτο. Ταστελέχη της ΔΙ.Μ.Ε.Α. απέδειξαν την υψηλή επιχειρησιακή τους ετοιμότητα, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας με επιτυχία μια σύνθετη επιχείρηση κατά της παραποίησης εμπορικών σημάτων. Θέλω να συγχαρώ θερμά τη ΔΙΜΕ. και την Ελληνική Αστυνομία. Η προστασία της αγοράς, των νόμιμων επιχειρήσεων και των καταναλωτών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα».

Η Ανεξάρτητη Αρχή σημείωνει ότι συνεχίζει με συνέπεια τους ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού, την προστασία των καταναλωτών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην αγορά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Επιχειρήσεις
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
173
156
73
61
56
Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo