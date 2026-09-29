Η GRECOTEL ανακηρύσσεται «Hotel & Resort Operator of the Year» και διακρίνεται για 3η συνεχή χρονιά στα TTG Luxury Awards 2026

Η GRECOTEL συνεχίζει και διακρίνεται για τρίτη φορά από τη TTG Travel Industry Awards 2026, τη σημαντικότερη διοργάνωση του τουριστικού κλάδου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η GRECOTEL κέρδισε το πρώτο βραβείο “Hotel & Resort Operator of the Year” στα TTG Travel Industry Awards 2026, τη σημαντικότερη διοργάνωση του τουριστικού κλάδου στην Αγγλία που πραγματοποιήθηκε στον εμβληματικό συναυλιακό και πολιτιστικό χώρο The Roadhouse, στο Camden του Λονδίνου, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή παρουσία της στη luxury αγορά της Μ. Βρετανίας.

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Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε από την κριτική επιτροπή, «πρόκειται για ένα brand που δεν σταματά να εξελίσσεται. Η διάκριση αναγνωρίζει, μεταξύ άλλων, τη σταθερή υποστήριξη της GRECOTEL προς τους συνεργάτες της μέσα από τα νέα προγράμματα Elite και Ambassador, την εντυπωσιακή ανάπτυξη των πωλήσεων, τα υψηλά επίπεδα ικανοποίησης των επισκεπτών, καθώς και τις ουσιαστικές και τεκμηριωμένες πρωτοβουλίες βιωσιμότητας του Ομίλου».

Η κατάκτηση του βραβείου αποτελεί μια μεγάλη διάκριση τόσο για την GRECOTEL όσο και για την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας την ξεχωριστή θέση του Ομίλου στο διεθνές στερέωμα του luxury hospitality και τη δυναμική του εξέλιξη, με σταθερό προσανατολισμό στην ανάδειξη της ελληνικής φιλοξενίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ελληνική ταυτότητα της GRECOTEL είχε ξεχωριστή παρουσία και στη βραδιά, φέρνοντας στο επίκεντρο αυθεντικές ελληνικές γεύσεις και προσφέροντας στους προσκεκλημένους και συνεργάτες της διεθνούς ταξιδιωτικής βιομηχανίας μια γνήσια γεύση Ελλάδας.

Στην κατηγορία “Hotel & Resort Operator of the Year”, η GRECOTEL διακρίθηκε ανάμεσα σε ομίλους του διεθνούς hospitality, μεταξύ των οποίων οι Hyatt, Ikos και TUI Hotels and Resorts.

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Το TTG Luxury Award προστίθεται στην εντυπωσιακή συλλογή βραβείων της GRECOTEL καθώς η διεθνής αναγνώριση της ενισχύεται διαρκώς μέσα από σημαντικές βραβεύσεις. Το THE DOLLI ξεχωρίζει σταθερά στον παγκόσμιο χάρτη της φιλοξενίας, έχοντας αναδειχθεί No. 1 City Hotel in Athens και No. 5 in Europe από τους αναγνώστες του Travel + Leisure, ενώ διατήρησε για δεύτερη συνεχή χρονιά τα δύο MICHELIN Keys, μία από τις σημαντικότερες διεθνείς αναγνωρίσεις στον χώρο της φιλοξενίας. Παράλληλα, το εμβληματικό Cape Sounio συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τα 101 καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου της Tatler. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η GRECOTEL ανακηρύχθηκε “Luxury Hotel Company of the Year” στα TTG Luxury Travel Awards, ενώ απέσπασε και τον τίτλο “Luxury Brand of the Year” στα Aspire Awards.

Το 2026 συνεχίζει να αποτελεί μια εξαιρετικά δυναμική χρονιά για τη GRECOTEL, με τον Όμιλο να υλοποιεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ξενοδοχειακών επενδύσεων. Σε αυτό εντάσσονται το ολοκαίνουργιο Creta Palace στο Ρέθυμνο, αλλά και η νέα εποχή του ATHENA Pallas στην Αθήνα, που μόλις άνοιξε ξανά τις πόρτες του πλήρως ανανεωμένο μετά από εκτεταμένη ανακαίνιση. Στις σημαντικές νέες κινήσεις του Ομίλου περιλαμβάνονται ακόμη η ολοκλήρωση του πεντάστερου ξενοδοχείου Filoxenia στην Καλαμάτα, το εξωτικό LUXME Kos στα Δωδεκάνησα, καθώς και η αναγέννηση του Astir Palace στην ακριτική Αλεξανδρούπολη.

Η GRECOTEL συγκαταλέγεται στα πλέον επιδραστικά luxury hospitality brands, ενισχύοντας διαρκώς το αποτύπωμά της μέσα από εμβληματικά ξενοδοχεία και καινοτόμα προϊόντα φιλοξενίας. Στον πυρήνα της φιλοσοφίας της βρίσκεται το motto “Hotels & Resorts to Live®”, δημιουργώντας αξέχαστα βιώματα για εκατομμύρια επισκέπτες που την επιλέγουν, πρεσβεύοντας την αυθεντική Ελλάδα που περήφανα εμπεριέχει σε κάθε έκφανση της φιλοξενίας της.