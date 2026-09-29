Creta Farms: Στα 148,3 εκατ. ευρώ ο τζίρος το 2025 – Αύξηση EBITDA στα 7,4 εκατ. ευρώ

Αύξηση στις πωλήσεις της για το 2025 κατέγραψε η Creta Farms, που ανήλθαν σε 148,34 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι 146,00 εκατ. ευρώ το 2024.

Με την αύξηση στις πωλήσεις της να φτάνει το 1,6%, η Creta Farms διατηρεί την ηγετική της θέση στην κατηγορία των αλλαντικών σε όγκο και ενισχύει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά της.

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Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 7,45 εκατ. ευρώ το 2025, αυξημένα κατά 6,3% σε σύγκριση με τα 7,01 εκατ. ευρώ του 2024, ενώ η εταιρεία επέστρεψε σε θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, καταγράφοντας κέρδη 131 χιλ. ευρώ έναντι ζημίων το 2024.

Παράλληλα, ενίσχυση σημείωσε η Creta Farms και στις λειτουργικές ταμειακές ροές, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 36,5% και διαμορφώθηκαν σε 7,23 εκατ. ευρώ από 5,29 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ βελτιώθηκε και ο δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA σε 4,91x από 5,42x το 2024.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οι σειρές Εν Ελλάδι και Tostaki παράλληλα με το διευρυμένο κωδικολόγιο των σειρών Εν Ελλάδι και ΧΩΡΙΣ, συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της εταιρείας, ενώ η σειρά Εν Ελλάδι Νοστιμιές συνέχισε να αναπτύσσεται στην κατηγορία των κατεψυγμένων προψημένων κρεατοσκευασμάτων.

Τέλος, η Creta Farms διεύρυνε περαιτέρω την παρουσία της τόσο στο οργανωμένο λιανεμπόριο όσο και στο κανάλι της μαζικής εστίασης (HO.RE.CA.), ενώ συνέχισε να επενδύει στην ανάπτυξη των εξαγωγών της, σε συνεργασία με τον Όμιλο Impala διαθέτοντας σήμερα παρουσία σε πλήθος χωρών.