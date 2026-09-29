ΟΛΠ: Καθαρά κέρδη 35,4 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2026 – Επενδύσεις 106,7 εκατ. ευρώ σε έργα και εξοπλισμό

Η ΟΛΠ Α.Ε. ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το α΄ εξάμηνο του 2026, περιορίζοντας την αρνητική ετήσια μεταβολή στα κέρδη σε σχέση με τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου.

Για το α΄ εξάμηνο του 2026, παρά το ευμετάβλητο γεωπολιτικό περιβάλλον, τα συνολικά έσοδα της ΟΛΠ Α.Ε. ανήλθαν σε 111,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 8,9% σε σχέση με τα 122,8 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2025. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 35,4 εκατ. ευρώ έναντι 46,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας μείωση 24,4%.

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Στο ίδιο διάστημα, υλοποίησε επενδύσεις ύψους 106,7 εκατ. ευρώ σε έργα υποδομής και εξοπλισμό, επιταχύνοντας έτσι σημαντικά το επενδυτικό της πρόγραμμα. Το συνολικό ενεργητικό ανήλθε σε 746,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 8,3% σε σχέση με το τέλος του 2025.

Επενδύσεις στρατηγικής σημασίας

Η μείωση των εσόδων και κατ’ επέκταση των κερδών σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025 αποδίδεται στο μειωμένο αποτέλεσμα του Προβλήτα Ι και οφείλεται κυρίως στη σύγκριση με την αυξημένη διακίνηση εγχωρίου φορτίου που καταγράφηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, υπό τον φόβο τότε της επιβολής ενδεχόμενων δασμών στο παγκόσμιο εμπόριο.

Επίσης, στον Προβλήτα Ι υλοποιούνται τα έργα των Υποχρεωτικών Αναβαθμίσεων 5.5 και 5.7. Τα έργα αυτά έχουν οδηγήσει σε προσωρινή μείωση της χωρητικότητας αποθήκευσης στους χώρους στοιβασίας, επηρεάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη δυναμικότητα διακίνησης. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι επενδύσεις αυτές είναι στρατηγικής σημασίας και αναμένεται να επιφέρουν ουσιαστικές βελτιώσεις στη δυναμικότητα, παραγωγικότητα, αποδοτικότητα και τη συνολική λειτουργική ικανότητα του Προβλήτα Ι κατά τα επόμενα έτη, ώστε να είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στα αυξημένα φορτία που αναμένονται μετά την πλήρη επαναλειτουργία της Διώρυγας του Σουέζ.

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Επίσης αυξημένα είναι τα έσοδα από τους Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ, και μάλιστα το θετικό πρόσημο οφείλεται στην καλύτερες επιδόσεις διακίνησης των τελευταίων μηνών, συμβάλλοντας σημαντικά στα έσοδα και την κερδοφορία του Οργανισμού. Η θετική αυτή μεταβολή είναι μάλιστα πιο έντονη από τον Ιούλιο και μετά και θα καταγραφεί στο τρίτο τρίμηνο της Οικονομικής Χρήσης 2026.

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. Su Xudong ανέφερε ότι «οι επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου του 2026 επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα του Λιμένα Πειραιώς και την ετοιμότητά του να πρωταγωνιστεί σε μια απαιτητική παγκόσμια αγορά. Με σταθερή πυξίδα τον ψηφιακό και οικολογικό μετασχηματισμό, υλοποιούμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων που όχι μόνο αυξάνει τις επιχειρησιακές δυνατότητές μας αλλά και θωρακίζει τη βιωσιμότητά μας και ελαχιστοποιεί το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.

Ιδιαίτερα επιταχύνουμε το βηματισμό μας για την υλοποίηση του Logistics Centre που θα δημιουργήσει νέες ροές εσόδων και αυξημένη προστιθέμενη αξία για την τοπική κοινωνία».