ΤΜΕΔΕ: Αύξηση τζίρου 13% το 2025 στα 14,8 εκατ. ευρώ – Ίδια κεφάλαια 191,51 εκατ. ευρώ ενισχυμένα κατά 25,4%

Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 12,98%, αύξηση εσόδων από εγγυητικές επιστολές κατά 15,59% και αύξηση EBITDA κατά 27,20% εμφάνισε το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ), σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε για το 2025.

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΜΕΔΕ ανακοίνωσε ότι ο κύκλος εργασιών του Ταμείου ανήλθε σε 14,78 εκατ. ευρώ το 2025 παρουσιάζοντας αύξηση 12,98% σε ετήσια βάση και συνολική ενίσχυση κατά περίπου 23,3% στην τριετία 2023–2025 ενώ τα έσοδα από εγγυητικές επιστολές ανήλθαν σε 13,86 εκατ. ευρώ, με αύξηση 15,59%.

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Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε 8,58 εκατ. ευρώ το 2025, με αύξηση έναντι του 2024 27,20% και 51,18% σε επίπεδο τριετίας. Το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε περαιτέρω σε 58,07%, από 51,58% το 2024 και 47,36% το 2023.

Τα συνολικά κέρδη προ φόρων του φορέα, συμπεριλαμβανομένων κερδών από μετοχές, τόκους κ.α. ανήλθαν σε 17,81 εκατ. ευρώ, με αύξηση 21,50%, ενώ τα συνολικά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 15,83 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 23,98%.

Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 191,51 εκατ. ευρώ ενισχυμένα κατά 25,39%, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική θέση του ΤΜΕΔΕ με 38 εκατ. ευρώ.

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Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αύξηση του EBITDA κατά περίπου 51% μέσα στην τριετία, η οποία υπερβαίνει την αντίστοιχη αύξηση του κύκλου εργασιών, κατά περίπου 23%, με αποτέλεσμα τη βελτίωση του περιθωρίου EBITDA από 47,36% σε 58,07%. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με το επιτελείο του φορέα αποτυπώνει τη δυνατότητα του ΤΜΕΔΕ να μετατρέπει την αύξηση της δραστηριότητάς του σε ισχυρότερη λειτουργική κερδοφορία, λαμβανομένης υπόψη και της σημαντικής ενίσχυσης των κεφαλαίων του, που επιτεύχθηκε στη παρούσα χρήση και αναμένεται να συνεχισθεί στη χρήση του 2026.

Δράσεις ενίσχυσης του πιστοδοτικού ρόλου

Το ΤΜΕΔΕ σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα προχώρησε στην επέκταση και στην αναβάθμιση για ένα ακόμη έτος, δηλαδή έως το τέλος του 2026, του προγράμματος δανειοδότησης, μέσω του «Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ».

Κάθε δικαιούχος μπορεί να λαμβάνει μεγαλύτερο κεφάλαιο κίνησης, μέσω τραπεζικού δανεισμού, καθώς το ποσό αυξάνεται στις 400.000 ευρώ από 200.000 ευρώ που ήταν αρχικά. Το Ταμείο παρέχει εγγύηση προς τις τράπεζες, για το 80% της χρηματοδότησης. Έως την 31.8.2026 έχουν χορηγηθεί περίπου 64 εκατ. ευρώ σε 445 μικρές και μεσαίες τεχνικές εταιρίες.

Η ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions το 2025 χορήγησε δάνεια έως 25.000 ευρώ, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της. Μέχρι την 30.6.2026, η εταιρεία είχε εκταμιεύσει συνολικά περίπου 23 εκατ. ευρώ σε περισσότερους από 1.040 επαγγελματίες, startups και μικρές επιχειρήσεις. Σημαντικό ορόσημο του έτους αποτέλεσε η αξιοποίηση του Ταμείου Μικροπιστώσεων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, που διαχειρίζεται η ΕΑΤ, με νέα χρηματοδοτικά προϊόντα, με τους πιο ανταγωνιστικούς όρους της αγοράς.

Σημειώνεται ότι το ΤΜΕΔΕ προσφέρει εξειδικευμένες ανταποδοτικές ασφαλιστικές καλύψεις. Τα συγκεκριμένα ομαδικά προγράμματα επαγγελματικής αστικής ευθύνης και ασφάλισης Ζωής-Υγείας, έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρίες Allianz και Generali.

Υπενθυμίζεται ότι το ΤΜΕΔΕ είναι μέτοχος της CrediaBank ενώ φέτος ξεκίνησε η νέα εποχή του ΤΜΕΔΕ Portfolio, μίας νέας ψηφιακής πλατφόρμας, που σηματοδοτεί ένα ποιοτικό άλμα στις ψηφιακές υπηρεσίες του Οργανισμού, προσφέροντας στα μέλη – πιστούχους ένα σύγχρονο, ενιαίο και ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον.

Με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΜΕΔΕ Κωνσταντίνος Μακέδος σχολίασε: «…Η αύξηση του κύκλου εργασιών, η ενίσχυση του EBITDA και κυρίως, η σταθερή βελτίωση του περιθωρίου EBITDA, κατά την τελευταία τριετία αποτυπώνουν τη δυναμική της δραστηριότητάς μας και τη βελτίωση της λειτουργικής μας αποδοτικότητας. Με σταθερό προσανατολισμό, στη βάση των αρχών της οικονομικότητας και βιωσιμότητας, διευρύνουμε τις δυνατότητες στήριξης του τεχνικού κόσμου, ισχυροποιώντας την οικονομική βάση του ΤΜΕΔΕ. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε σύγχρονες λύσεις χρηματοδότησης και εγγυοδοσίας, να ενδυναμώνουμε τους νέους επιστήμονες και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και να δημιουργούμε ουσιαστική και διατηρήσιμη αξία για τα μέλη μας και τον ευρύτερο τεχνικό κλάδο».