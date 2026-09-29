Επιχειρήσεις

Η Κίνα αγοράζει LNG από την Venture Global – Δικαίωση της Atlantic SEE LNG Trade των AKTOR και ΔΕΠΑ

Η Venture Global έχει υπογράψει μεγάλες μακροχρόνιες συμφωνίες με κολοσσούς όπως Hanwha Aerospace, Vitol, TotalEnergies, EnBW και Trafigura
Η Κίνα αγοράζει LNG από την Venture Global – Δικαίωση της Atlantic SEE LNG Trade των AKTOR και ΔΕΠΑ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η έλλειψη φυσικού αερίου και η διαρκής άνοδος της τιμής του έχει οδηγήσει σε ορισμένα αναπάντεχα γεγονότα, τα οποία έχουν εμμέσως και ελληνικό ενδιαφέρον, χάρη στην δραστηριότητα του ομίλου AKTOR και τις συμφωνίες που έχει συνάψει.

Προ ημερών, η Venture Global, η οποία έχει υπογράψει μακροχρόνια συμφωνία διάρκειας 20 ετών για την πώληση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Atlantic SEE LNG Trade, στην οποία ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει κατά 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας κατά 40%, υπέγραψε 20ετή συμφωνία αγοραπωλησίας 0,5 MTPA με την China Gas και με έναρξη το 2030, ανεβάζοντας την συνολική μακροπρόθεσμη δέσμευση ποσοτήτων LNG των Κινέζων έναντι της Venture Global στα 2,5 MTPA.

Αυτό που έχει ελληνικό ενδιαφέρον είναι ότι οι Κινέζοι αγοράζουν, παρά τις υψηλότερες τιμές και τους δασμούς ύψους 15% που επιβάλλει το Πεκίνο στο αμερικανικό LNG, από τον ίδιο προμηθευτή με τον οποίο έχει συμβληθεί η Atlantic SEE LNG Trade. Και, κυρίως, το γεγονός ότι η Atlantic SEE LNG Trade πρόλαβε και εξασφάλισε 1,5 BCM για 20 χρόνια με τιμές προ κρίσης.

Αυτές οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν όχι μόνο τα μεγέθη της Venture Global, η οποία μετά το P-TEC του Νοεμβρίου στο Ζάππειο έχει υπογράψει μεγάλες μακροχρόνιες συμφωνίες με κολοσσούς, όπως οι Hanwha Aerospace, Vitol, TotalEnergies, EnBW και Trafigura, αλλά και το πόσο καλός ήταν ο χρονισμός που επέλεξε η Atlantic SEE LNG Trade τόσο για να εξασφαλίσει ποσότητες σε καλές τιμές, όσο και για να τοποθετηθεί εγκαίρως στην αγορά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Επιχειρήσεις
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
189
186
154
123
117
Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo