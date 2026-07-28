ElvalHalcor: Άλμα 78,6% στα κέρδη προ φόρων και μείωση δανεισμού κατά 57 εκατ. στο α’ εξάμηνο

Η ElvalHalcor κατέγραψε βελτιωμένες οικονομικές επιδόσεις το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενισχύοντας τη λειτουργική της κερδοφορία και τα κέρδη προ φόρων, ενώ την ίδια στιγμή συνέχισε να μειώνει τον καθαρό της δανεισμό

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη της ElvalHalcor (a-EBITDA) ανήλθαν στα 143,3 εκατ. ευρώ, έναντι 134,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ακόμη πιο έντονη αυξητικά ήταν η επίδοση στα κέρδη προ φόρων, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 158,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 78,6% σε σχέση με τα 88,7 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου της προηγούμενης χρονιάς.

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Την ίδια στιγμή, ο όμιλος μείωσε τον καθαρό δανεισμό κατά 57 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι κατέβαλε αυξημένο μέρισμα ύψους 41 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που, όπως επισημαίνεται, αποτυπώνει την ισχυρή ικανότητα δημιουργίας ταμειακών ροών.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, ο όγκος πωλήσεων αλουμινίου αυξήθηκε κατά 7% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τους 227 χιλιάδες τόνους, με βασικούς μοχλούς ανάπτυξης τους κλάδους των μεταφορών και της άκαμπτης συσκευασίας. Αντίθετα, ο όγκος πωλήσεων χαλκού παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος στους 91 χιλιάδες τόνους, καθώς η ισχυρή ζήτηση από τις βιομηχανικές εφαρμογές και τον τομέα της ενέργειας αντιστάθμισε την ασθενέστερη ζήτηση που καταγράφηκε στις εφαρμογές των κατασκευών.

Ο Γενικός Διευθυντής Kλάδου Aλουμινίου, Νικόλαος Καραμπατέας, δήλωσε ότι η ασφάλεια στην εργασία, η ποιότητα στα προϊόντα και η λειτουργική αριστεία αποτελούν τη βάση στην οποία στηρίζονται, ενώ επισήμανε πως τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα συνοδεύτηκαν από αύξηση των όγκων πωλήσεων και βελτίωση των περιθωρίων κέρδους, ιδιαίτερα στις λύσεις που απευθύνονται στο κλάδο των μεταφορών και στο κλάδο της άκαμπτης συσκευασίας.

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«Η ισχυρή επίδοση του κλάδου αλουμινίου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 αντανακλά τη συνεπή υλοποίηση των στρατηγικών μας πρωτοβουλιών και τα οφέλη που συνεχίζουν να αποδίδουν οι επενδύσεις μας στο ανθρώπινο δυναμικό, στην ενίσχυση της παραγωγικής μας δυναμικότητας και στη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας μας. Οι προηγμένες παραγωγικές δυνατότητες του κλάδου, σε συνδυασμό με την εμπορική και τεχνική άρτια κατάρτιση, οδήγησαν σε υψηλότερη κερδοφορία και ενίσχυσαν περαιτέρω τη θέση της ElvalHalcor στις αγορές όπου δραστηριοποιείται. Τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα συνοδεύτηκαν από αύξηση των όγκων πωλήσεων και βελτίωση των περιθωρίων κέρδους, ιδιαίτερα στις λύσεις που απευθύνονται στο κλάδο των μεταφορών και στο κλάδο της άκαμπτης συσκευασίας, τομείς που ενισχύονται από την κυκλική οικονομία και τη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα.

Ο κλάδος αλουμινίου εξακολουθεί να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και, ως εκ τούτου, διατηρούμε την εμπιστοσύνη μας στις μακροπρόθεσμες προοπτικές των αγορών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Οι επενδύσεις για την ανάπτυξη της παραγωγικής δυναμικότητας, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor, αποτελούν το επόμενο βήμα της μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής μας στρατηγικής. Με την αύξηση της δυναμικότητας στην ανακύκλωση και την ψυχρή έλαση, θα ενισχύσουμε τη λειτουργική μας ευελιξία, θα ανταποκριθούμε στην αυξανόμενη ζήτηση για εξατομικευμένες λύσεις αλουμινίου, θα εξυπηρετήσουμε αποτελεσματικότερα τις ανάγκες των πελατών μας και θα δημιουργήσουμε διαχρονική αξία για τους μετόχους και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Το διεθνές μας αποτύπωμα θα διευρύνεται, προσφέροντας καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις αλουμινίου που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ελαφρύτερων λύσεων μεταφοράς, στη βιώσιμη συσκευασία και στην απεξάρτηση από τον άνθρακα. Οι προτεραιότητες του κλάδου αλουμινίου παραμένουν σταθερές: ασφάλεια στην εργασία, ποιότητα στα προϊόντα και λύσεις που προσφέρουμε, λειτουργική αριστεία και συνεπής υλοποίηση του σχεδιασμού μας. Οι αρχές αυτές αποτελούν τη βάση για να προσαρμοζόμαστε στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, να ενισχύουμε περαιτέρω τη θέση της ElvalHalcor στις προηγμένες και κυκλικές λύσεις αλουμινίου και να δημιουργούμε βιώσιμη αξία με μακροπρόθεσμο ορίζοντα».

Ο Γενικός Διευθυντής Κλάδου Χαλκού, Πάνος Λώλος, στάθηκε στο ότι ο κλάδος χαλκού παρέμεινε προσηλωμένος στην περαιτέρω ενίσχυση των μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες του, κατάφερε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες στην αγορά λόγω των

«Σε ένα απαιτητικό περιβάλλον, που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από μακροοικονομική αβεβαιότητα, υψηλές τιμές μετάλλων και επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, ο κλάδος χαλκού επέδειξε ανθεκτικότητα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, επιτυγχάνοντας σημαντική αύξηση των εσόδων και διατηρώντας ισχυρή θέση στις βασικές αγορές όπου δραστηριοποιείται. Ο κλάδος χαλκού παρέμεινε προσηλωμένος στην περαιτέρω ενίσχυση των μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες του, προσφέροντας προϊόντα υψηλής ποιότητας, αξιοπιστία και λειτουργική αριστεία. Παράλληλα, συνέχισε να ενισχύει το προϊοντικό του χαρτοφυλάκιο με λύσεις υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, εστιάζοντας σε αγορές με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης, όπως η βιομηχανία, η ενέργεια, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, οι αντλίες θερμότητας και τα κέντρα δεδομένων.

Παρά τις συνεχιζόμενες πιέσεις στο κόστος και τη μεταβλητότητα της αγοράς, ο κλάδος αξιοποίησε αποτελεσματικά το διαφοροποιημένο προϊοντικό του χαρτοφυλάκιο, την ευρεία πελατειακή του βάση και τη λειτουργική και εμπορική του ευελιξία, προσαρμοζόμενος στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και διατηρώντας την ανταγωνιστικότητά του.

Παράλληλα, επωφελήθηκε από τη σταδιακή ανάκαμψη της ζήτησης και αξιοποίησε τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν από τις εξελίξεις στην αγορά, τις αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες ανταγωνισμού.

Παράλληλα, συνεχίστηκε η υλοποίηση του στρατηγικού επενδυτικού του σχεδίου, με έργα σε εξέλιξη που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας για προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας όπου απαιτείται, με στόχο τη στήριξη της μελλοντικής ανάπτυξης. Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor ενισχύει περαιτέρω τη δυνατότητα υλοποίησης του στρατηγικού επενδυτικού σχεδίου του Ομίλου.

Παρά τις αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης λόγω των υψηλών τιμών των μετάλλων, ο κλάδος διατήρησε τη χρηματοοικονομική του πειθαρχία, διαχειριζόμενος αποτελεσματικά τη ρευστότητα και τον καθαρό δανεισμό.

Παράλληλα, διατήρησε την απαιτούμενη ευελιξία ώστε να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και να συνεχίζει να στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξή του».