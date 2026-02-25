Επιχειρήσεις

Εντάχθηκε στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ έργο 73 γεωτρήσεων στον ΤΟΕΒ Σελλάνων

Στα 27,5 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου
Θέσεις γεώτρησης πετρελαίου και φυσικού αερίου
REUTERS / Liz Hampton / File Photo

Στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023 – 2027 εντάχθηκε το έργο «Υπογειοποίηση – Εκσυγχρονισμός Δικτύου Αρδευτικών Γεωτρήσεων ΤΟΕΒ Σελλάνων, Ν. Καρδίτσας», με το συνολικό προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται σε 27,55 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το έργο γεωτρήσεων είχε αρχικά ενταχθεί στο ΠΑΑ 2014 – 2020 στις 2 Ιουλίου 2019 με προϋπολογισμό 4,25 εκατ. ευρώ, ωστόσο υπήρξε κίνδυνος απένταξης λόγω καθυστερήσεων και εκκρεμοτήτων τεχνικής ωρίμανσης.

Συνολικά προβλέπονται παρεμβάσεις σε 73 αρδευτικές γεωτρήσεις και τα δίκτυά τους, που καλύπτουν 14.400 στρέμματα. Το έργο περιλαμβάνει εγκατάσταση νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ανακατασκευή γεωτρήσεων και αυτοματοποίηση της άρδευσης με ηλεκτρονικές υδροληψίες, προπληρωμένες κάρτες, κεντρικό σύστημα ελέγχου και τηλεμετρία/τηλεέλεγχο με τα μήκη σωληνώσεων να φτάνουν τα 52.616,10 μέτρα.

Με την αναμόρφωσή του και την 4η τροποποίηση της ένταξης ο προϋπολογισμός αναθεωρήθηκε στα 27,5 εκατ. ευρώ, με τη χρηματοδότησή του να προέρχεται αποκλειστικά από το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027 του ΥΠΑΑΤ.

Η συνέχιση του έργου στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των υποδομών άρδευσης, με εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, αντιμετώπιση προβλημάτων στα επιφανειακά δίκτυα, όπως διαρροές και θραύσεις, και βελτίωση της λειτουργίας των αντλιοστασίων.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν αντικατάσταση επιφανειακών δικτύων με υπόγεια και εκσυγχρονισμό των αντλητικών συγκροτημάτων σε αγροκτήματα των περιοχών Καλογριανών, Μαραθέας, Κόρδας, Πεδινού, Προαστίου, Αγίας Τριάδας, Μαγούλας, Παλατοχωρίου, Ριζοβουνίου, Μακρυχωρίου και Σερβωτών, στην αρμοδιότητα του ΤΟΕΒ Σελλάνων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Επιχειρήσεις
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
93
64
59
50
49
Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
Οι πληρωμές με κάρτα κυριαρχούν – Σχεδόν 1 στις 2 ΜμΕ τις επιλέγουν για τις επιχειρηματικές τους δαπάνες
Tο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διενήργησε έρευνα για λογαριασμό της Visa με στόχο να εξετάσει τις επιχειρηματικές πληρωμές που πραγματοποιούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα
Adult man paying with credit card at cafe, close-up of hands with credit card and credit card reader
Tα deals της Atlantic SEE LNG Trade στις ΗΠΑ
Η Atlantic SEE LNG Trade εξασφάλισε 4 νέες εμπορικές συμφωνίες για την αγοραπωλησία αμερικανικού LNG σε 4 χώρες της ευρύτερης περιοχής
Atlantic SEE LNG Trade
Νέο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ψηφιακή Αυτονομία 60+» της Πειραιώς, στο πλαίσιο του EQUALL, για τον ψηφιακό εγγραμματισμό ατόμων 60+
Κεντρικός άξονας του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των ανθρώπων 60+ ως προς την πρόσβαση, την κατανόηση και την ασφαλή χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών
Νέο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ψηφιακή Αυτονομία 60+» της Πειραιώς, στο πλαίσιο του EQUALL, για τον ψηφιακό εγγραμματισμό ατόμων 60+
Newsit logo
Newsit logo