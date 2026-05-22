ΑΔΜΗΕ: 11 Ιουνίου η έκτακτη ΓΣ για ΑΜΚ 1 δισ. ευρώ – Ώθηση από το επενδυτικό πρόγραμμα

Στις 11 Ιουνίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γ.Σ. για την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, ύψους 1 δισ. ευρώ, όπως ανέφερε σήμερα η διοίκηση σε ενημέρωση αναλυτών. Ακολούθως, το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει ως τα τέλη του ίδιου μήνα.



Προς το παρόν, η διοίκηση δηλώνει αισιόδοξη για την επιτυχή έκβαση της ΑΜΚ, καθώς θεωρεί ότι ο ΑΔΜΗΕ έχει να επιδείξει επιτυχημένο έργο σε μια σειρά από μεγάλα έργα, όπως είναι οι διασυνδέσεις της Κρήτης.

Προς την ίδια κατεύθυνση συνηγορεί και το φιλόδοξο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης, που περιλαμβάνει διεθνείς γραμμές, όπως με την Ιταλία, αλλά και έργα αναβάθμισης και ισχυροποίησης του εθνικού δικτύου μεταφοράς.

Μέσα από αυτό το σχέδιο, η ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση του ΑΔΜΗΕ προβλέπεται να αυξηθεί στα 7 δισ. ευρώ ως το 2029 με βάση ένα CAPEX στα 6 δισ. ευρώ κατά την ίδια περίοδο. Από αυτό το νούμερο, οι νησιωτικές διασυνδέσεις αντιστοιχούν στο 59%, το ηπειρωτικό δίκτυο στο 36% και οι διεθνείς διασυνδέσεις στο 5%.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Μάνος Μανουσάκης, τόνισε ότι επόμενος σταθμός είναι η ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης της διασύνδεσης των Κυκλάδων.

Τέλος, η διοίκηση προβλέπει μεσοπρόθεσμα αύξηση των καθαρών κερδών κατά 25-30% σε σχέση με τα 130 εκατ. ευρώ του α’ εξαμήνου 2025.