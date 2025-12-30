Επιχειρήσεις

Flexopack: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου αξίας 2 εκατ. δολαρίων

Το δάνειο αυτό θα καλυφθεί στο σύνολό του από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία ορίσθηκε επίσης πληρεξούσιος καταβολών και εκπρόσωπος των ομολογιούχων
Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας 2 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ, προχώρησε η Flexopack, σύμφωνα με σημερινή (30.12.2025) ανακοίνωση της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» ανακοίνωσε ότι υπεγράφη Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003, όπως ισχύουν, συνολικής ονομαστικής αξίας δύο εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, το οποίο δάνειο θα καλυφθεί στο σύνολό του από την «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος», η οποία ορίσθηκε επίσης Πληρεξούσιος Καταβολών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων. 

Το προϊόν του ως άνω Κοινού Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Flexopack για την κάλυψη των αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, προς εξυπηρέτηση των εταιρικών της σκοπών. 

