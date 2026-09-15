ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Η Jefferies βάζει τον πήχη στα 55 ευρώ – Βλέπει περιθώριο ανόδου 21% και άλμα EBITDA

Ως ο μεγαλύτερος ολοκληρωμένος κατασκευαστής υποδομών στην Ελλάδα παρουσιάζεται η ΓΕΚ Τέρνα από τον οίκο Jefferies, ο οποίος σε έκθεσή του δίνει τιμή στόχο στα 55 ευρώ για τη μετοχή, με σύσταση αγοράς, διαβλέποντας περιθώριο ανόδου 21% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Όπως σημειώνει ο οίκος Jefferies, η ΓΕΚ Τέρνα βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να εξασφαλίσει σημαντικό μερίδιο από ένα χαρτοφυλάκιο έργων (pipeline) ύψους 8-10 δισ. ευρώ την επόμενη διετία, ποσό αντίστοιχο με το υφιστάμενο ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων της (8,8 δισ. ευρώ).

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Ο οίκος προβλέπει επίσης περαιτέρω προοπτικές ανόδου από τις ευκαιρίες του pipeline και αύξηση του EBITDA κατά περίπου 50% έως το 2030.

«Ο ελληνικός όμιλος είναι σε προνομιακή θέση για να επωφεληθεί από το επόμενο κύμα επενδύσεων σε υποδομές στην Ελλάδα, αξιοποιώντας την κλίμακα δραστηριοτήτων, την τοπική τεχνογνωσία και το ολοκληρωμένο επιχειρηματικό μοντέλο της για να υπεραποδώσει έναντι του ανταγωνισμού», αναφέρει η Jefferies.

Εκτιμά ότι η τρέχουσα τιμή της μετοχής υπολείπεται κατά περίπου 15% της δίκαιης αξίας του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου, με περαιτέρω προοπτικές ανόδου να προκύπτουν από μελλοντικές αναθέσεις έργων και έργων υπό ανάπτυξη.

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Με ορίζοντα τα μέσα της δεκαετίας ο οίκος βλέπει στον ελληνικό όμιλο δυνατότητες για επενδύσεις 40-50 δισ. ευρώ σε οδικά δίκτυα, έργα ύδρευσης, διαχείριση αποβλήτων και συναφείς υποδομές.

Σημειώνεται ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί ήδη επιλογή αγοράς για τον οίκο, ωστόσο η επόμενη φάση δημιουργίας αξίας για την εταιρεία θα καθοριστεί από την ικανότητά της να μετατρέψει το pipeline έργων της σε κερδοφόρα ανάπτυξη.

Οι προβλέψεις των αναλυτών για το EBITDA υπερβαίνουν κατά 3-6% τις εκτιμήσεις της αγοράς για την περίοδο 2027-2028 και κατά την άποψή τους η εξασφάλιση νέων έργων από το εν λόγω pipeline θα αποτελέσει τον βασικό καταλύτη για την πορεία της μετοχής τους επόμενους 12 μήνες.

Στο βασικό σενάριο για την ΓΕΚ Τέρνα η Jefferies προϋποθέτει την υλοποίηση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου καθώς και την ανάληψη μελλοντικών έργων από το ανεκτέλεστο έργων εντός της επόμενης διετίας.

Οι αναλυτές αναμένουν συνεχιζόμενη ανάπτυξη από την Αττική και την Εγνατία Οδό, με το Καστέλι να τίθεται σε λειτουργία το 2028 και το IRC να συνεισφέρει από το 2029. Συνολικά, οι παράγοντες αυτοί στηρίζουν την ισχυρή αύξηση των κερδών, τη βελτίωση της παραγωγής ταμειακών ροών και τη σταδιακή μείωση του δανεισμού.