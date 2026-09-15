PREMIA: Άνοδος 21% στα έσοδα και 34% στη λειτουργική κερδοφορία το α’ εξάμηνο

Ισχυρή αύξηση εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας κατέγραψε η PREMIA στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με τα συνολικά έσοδα να ενισχύονται κατά 21% και το προσαρμοσμένο EBITDA κατά 34% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Τα μεγέθη της PREMIA αποτυπώνουν τη διεύρυνση των εσόδων αλλά και του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας, με ιδιαίτερη ώθηση από τα ξενοδοχεία και τις φοιτητικές κατοικίες, ενώ η συνολική αξία των επενδύσεων έφτασε τα 755,3 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου, αυξημένη κατά 9% σε σχέση με το τέλος του 2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 21,7 εκατ. ευρώ, από 17,9 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε στα 15 εκατ. ευρώ, από 11,2 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από μισθώματα επενδυτικών ακινήτων ανήλθαν σε 18,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 23% σε ετήσια βάση.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στα μισθώματα κατέγραψε ο ξενοδοχειακός τομέας, με άνοδο 63%, ενώ στις φοιτητικές κατοικίες η αντίστοιχη αύξηση έφτασε το 42%. Τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες, τα λεγόμενα FFO, αυξήθηκαν κατά 15% και διαμορφώθηκαν σε 4,7 εκατ. ευρώ, από 4,1 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025.

Σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας, τα κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν στα 7,1 εκατ. ευρώ, έναντι 9,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 8,3 εκατ. ευρώ από 10,2 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την εταιρεία, η υποχώρηση συνδέεται κυρίως με τα χαμηλότερα κέρδη από αναπροσαρμογή της αξίας των επενδυτικών ακινήτων, τα οποία περιορίστηκαν στα 2,1 εκατ. ευρώ από 4 εκατ. ευρώ, αλλά και με τα αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα λόγω της επέκτασης του χαρτοφυλακίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα 755,3 εκατ. ευρώ οι επενδύσεις

Στο τέλος Ιουνίου, η PREMIA είχε υπό διαχείριση 78 ακίνητα και 575.000 τ.μ. κτιρίων. Η μικτή απόδοση των ακινήτων εισοδήματος διαμορφώθηκε στο 7,1%, ενώ η σταθμισμένη μέση διάρκεια των μισθώσεων έφτανε τα 10,1 έτη.

Οι επενδύσεις σε ακίνητα και τα ακίνητα διαθέσιμα προς πώληση ανήλθαν σε 672,7 εκατ. ευρώ, έναντι 626,4 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, ενώ το σύνολο των επενδύσεων αυξήθηκε από 692,4 εκατ. ευρώ σε 755,3 εκατ. ευρώ. Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε στα 783,7 εκατ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια στα 278,5 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, ο συνολικός δανεισμός αυξήθηκε στα 484,8 εκατ. ευρώ από 433,8 εκατ. ευρώ και ο καθαρός δανεισμός στα 467 εκατ. ευρώ από 396,9 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης Net LTV διαμορφώθηκε στο 62%, έναντι 57% στο τέλος του 2025. Το μέσο κόστος δανεισμού του ομίλου ήταν 3,8%, με μέση σταθμισμένη διάρκεια δανείων 7,8 έτη, ενώ το 61% του υφιστάμενου δανεισμού είχε σταθερό ή αντισταθμισμένο επιτόκιο.

Σταθερό το guidance για το 2026

Για το σύνολο του 2026, η διοίκηση της PREMIA διατηρεί αμετάβλητη την εκτίμησή της για ενοποιημένα έσοδα μεταξύ 42 και 43 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA μεταξύ 29 και 30 εκατ. ευρώ.

Στο δεύτερο εξάμηνο, το βάρος πέφτει μεταξύ άλλων στην ολοκλήρωση της στρατηγικής επένδυσης στα ξενοδοχεία AKTI HOTELS & RESORTS σε Ρόδο και Κω, ενώ ξενοδοχεία και φοιτητικές κατοικίες παραμένουν οι δύο βασικοί τομείς στους οποίους επικεντρώνεται η επενδυτική στρατηγική της PREMIA.