Επιχειρήσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 58 η τιμή – στόχος, με νέα αναβάθμιση από τη Santander

Σύμφωνα με την ανάλυση της Santander η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί κορυφαία επενδυτική πρόταση στον ευρωπαϊκό κλάδο υποδομών
Εγκαταστάσεις Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Εγκαταστάσεις Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
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Σε νέα αναβάθμιση της τιμής – στόχου για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στα 58 ευρώ από 53 ευρώ προηγουμένως (15 Απριλίου), προχώρησε η Santander.

Ο διεθνής οίκος διατηρεί σύσταση «Outperform» για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, διαβλέποντας περιθώριο ανόδου που προσεγγίζει το 40% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής χθες,  στις 2 Ιουνίου.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Santander, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί κορυφαία επενδυτική πρόταση στον ευρωπαϊκό κλάδο υποδομών. Σε ένα μακροοικονομικό περιβάλλον πληθωριστικών πιέσεων και ενδεχόμενης χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί αμυντική επιλογή, η οποία στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

  • Μακροχρόνιες οδικές παραχωρήσεις: Αντιστοιχούν στο 75% της συνολικής επιχειρηματικής αξίας (EV) της εταιρείας.
  • Ισχυρός κατασκευαστικός τομέας: Το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο διαμορφωνόταν στις 31 Μαρτίου 2026 στα 8,8 δισ. ευρώ.
  • Υγιής χρηματοοικονομική διάρθρωση: Το καθαρό χρέος με αναγωγή στη μητρική (recourse debt) παραμένει χαμηλό και μειώνεται με ταχείς ρυθμούς.
  • Στρατηγική ανάπτυξη μέσω ενός εξαιρετικά μεγάλου χαρτοφυλακίου νέων greenfield παραχωρήσεων.

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά το ‘α τρίμηνο της χρονιάς ισχυροποίησε τις επιδόσεις του. Εμφάνισε έσοδα 992,6 εκατ. ευρώ, λειτουργική κερδοφορία 165,9 εκατ. ευρώ (+22,4%) και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 34,6 εκατ. ευρώ (+33,2%).

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