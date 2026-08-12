Γιώτης: Με 34,6% τρέχει η κερδοφορία – Επενδύσεις σε μητρική και Στάμου και βλέψεις στο εξωτερικό

Με αύξηση κερδοφορίας και κύκλου εργασιών έκλεισε το 2025 ο όμιλος Γιώτης που κατευθύνει επενδύσεις στην παραγωγή αλλά και στην θυγατρική εταιρεία γαλακτοκομικών προϊόντων Στάμου ενώ επεκτείνεται στην ενέργεια και προτεραιοποιεί την ενίσχυση της παρουσίας των σημάτων του στο εξωτερικό.

Εντός του 2026 συνεχίζεται η υλοποίηση επενδύσεων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό τόσο στη μητρική εταιρεία Γιώτης όσο και στο δίκτυο Στάμου ενώ η διοίκηση του ομίλου αξιολογεί δυνατότητες επέκτασης δραστηριοτήτων μέσω νέων εξαγορών.

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Οι επενδύσεις σε Γιώτης και Στάμου

Το 2025, έτος κατά το οποίο η Γιώτης συμπλήρωσε 95 έτη αδιάλειπτης λειτουργίας, οι επενδύσεις ανήλθαν σε 4,6 εκατ. ευρώ και μεταξύ άλλων κατευθύνθηκαν και στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου προϊόντων. Έτσι, από την ίδρυσή της, το 1930, έως σήμερα, η Γιώτης έχει διαμορφώσει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει περισσότερους από 300 βασικούς κωδικούς προϊόντων, καλύπτοντας διαχρονικά τις διατροφικές ανάγκες της ελληνικής οικογένειας.

Ειδικότερα, οι επενδύσεις το 2025 αφορούσαν:

1) Επένδυση σε προσθήκες ακινήτων και νέο μηχανολογικό εξοπλισμό στις εγκαταστάσεις Περιστερίου και Αγρινίου της Γιώτης, συνολικού ύψους 2,9 εκατ. ευρώ

2) Κτιριακές βελτιώσεις και αγορές μηχανημάτων στην Στάμου συνολικού ύψους 1,7 εκατ. ευρώ

Τα οικονομικά μεγέθη

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου το 2025 ανήλθε σε 129,5 εκατ. ευρώ, με αύξηση 10,95% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Τα μικτά κέρδη

ανήλθαν σε 54,69 εκατ. ευρώ έναντι 47,85 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, τα προ φορών κέρδη διαμορφώθηκαν σε 8,4 εκατ. ευρώ έναντι 6,77 εκατ. ευρώ αντίστοιχα και τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 7,24 εκατ. ευρώ, έναντι 5,38 εκατ. ευρώ, με αύξηση 34,6%.

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Το 2025 ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ανήλθε σε 96,7 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 10,16% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 39,7 εκατ. ευρώ με αύξηση 13,12%, τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 6,39 εκατ. ευρώ έναντι 5,9 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης και τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 5,56 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο 22,9%

Σημειώνεται επίσης ότι το 2025 σταμάτησε η λειτουργία της θυγατρικής Royal TM Eood στη Βουλγαρία.

Ρευστότητα και μέρισμα

Στο τέλος του 2025 τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώνονται σε 4,38 εκατ. ευρώ από 10,98 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν γεγονός που συνδέεται με χρηματοοικονομικές τοποθετήσεις, καθώς πραγματοποιήθηκαν αγορές αμοιβαίων κεφαλαίων ύψους περίπου 7,25 εκατ. ευρώ και μετοχών περίπου 195 χιλ. ευρώ ενώ έγιναν και πωλήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων. Στο τέλος του έτους τα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία του ομίλου ανέρχονταν σε περίπου 7,2 εκατ. ευρώ έναντι 718 χιλ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Σημειώνεται ότι ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε σε 27,61 εκατ. ευρώ από 29,25 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Εντός του 2025 καταβλήθηκε μέρισμα 3,18 εκατ. ευρώ, έναντι 2,12 εκατ. ευρώ το 2024 ενώ για τα κέρδη του 2025 προτείνεται μεταφορά 5 εκατ. ευρώ σε ειδικά έκτακτα αποθεματικά. Επίσης, η έκτακτη γενική συνέλευση αποφάσισε επιπλέον διανομή 530 χιλ. ευρώ στους μετόχους από έκτακτα αποθεματικά που είχαν σχηματιστεί στη χρήση 2020.

Παραγωγή ενέργειας

Eπίσης, φέτος τον Μάϊο η θυγατρική «Αττικοί Ορίζοντες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Προϊόντων Διατροφής» μετονομάστηκε σε «Y Energy Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» ενισχύοντας τις κινήσεις στον τομέα της ενέργειας.

Ο όμιλος διαθέτει εξάλλου συμμετοχή στην Εργίνος Ενεργειακή Κοινότητα, 20% μέσω της μητρικής και 40% μέσω άλλων θυγατρικών.

Η στρατηγική

Η διοίκηση, με επικεφαλής τον Ιωάννη Γιώτη, επισημαίνει στην οικονομική έκθεση που συνοδεύει τα οικονομικά αποτελέσματα ότι στο ρευστό οικονομικό περιβάλλον, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως, ο όμιλος παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις, προσαρμόζει τις κινήσεις του και προσηλώνεται στους στόχους του, μεταξύ των οποίων επενδύσεις, ανάπτυξη νέων προϊόντων και ενίσχυση των πωλήσεων εκτός Ελλάδας.