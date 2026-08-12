The Ellinikon Park: Το «πράσινο στοίχημα» του Ελληνικού με 3 εκατ. θάμνους και έως 4°C χαμηλότερη θερμοκρασία

Περισσότερα από 30.000 δέντρα, περίπου 3 εκατομμύρια θάμνοι και πράσινη κάλυψη που θα ξεπερνά το 70% της έκτασής του περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του The Ellinikon Park στο Ελληνικό, από την LAMDA Development, το οποίο παρουσιάζεται ως ένας από τους μεγαλύτερους αστικούς χώρους πρασίνου στην Ευρώπη.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στη μελέτη «Σύγχρονα Πάρκα στην Ελλάδα – Ένας οδηγός για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία βιώσιμων πράσινων χώρων», που εκπονήθηκε από την 1830 Lab για το LAMDA Labs της LAMDA Development και το The Ellinikon Park.

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Η μελέτη εξετάζει διεθνείς πρακτικές για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία σύγχρονων αστικών πάρκων και παρουσιάζει το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού ως παράδειγμα εφαρμογής αυτών των αρχών.

Πάνω από 520 είδη χλωρίδας και πανίδας

Ο σχεδιασμός του πάρκου προβλέπει περισσότερα από 30.000 δέντρα και περίπου 3 εκατομμύρια θάμνους, με τη συνολική πράσινη κάλυψη να ξεπερνά το 70% της έκτασής του.

Πάνω από το 70% των φυτεύσεων θα αποτελείται από ιθαγενή και προσαρμοσμένα είδη, με στόχο τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος που θα φιλοξενεί περισσότερα από 520 είδη χλωρίδας και πανίδας.

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Παράλληλα, από τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού χρησιμοποιήθηκαν ψηφιακές προσομοιώσεις για την αξιολόγηση της θερμικής συμπεριφοράς, της σκίασης και της κυκλοφορίας του αέρα.

Έως 4 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία

Με βάση τις προσομοιώσεις σχεδιάζεται ένα δίκτυο «δροσερών διαδρομών», όπου οι θερμοκρασίες μπορούν να είναι έως και 4 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερες σε σχέση με τις γειτονικές ασφαλτοστρωμένες περιοχές.

Η στρατηγική του πάρκου περιλαμβάνει σημεία παραμονής με σκίαση άνω του 60%, ανεμπόδιστη φυσική κυκλοφορία του αέρα και αξιοποίηση της φυσικής διαπνοής της βλάστησης για τη βελτίωση της θερμικής άνεσης.

Στον σχεδιασμό εντάσσονται επίσης κανάλια, νεφελώματα και δεξαμενές χαμηλής κατανάλωσης, τα οποία ενισχύουν την εξατμιστική ψύξη και συμβάλλουν στη μείωση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος.

Έξυπνη άρδευση και επεξεργασμένο νερό

Η άρδευση του πάρκου θα πραγματοποιείται μέσω συστήματος με αισθητήρες καιρού και εδάφους, επιτρέποντας στοχευμένη διαχείριση των αρδεύσεων και, σύμφωνα με τη μελέτη, εξοικονόμηση νερού έως και 90%.

Παράλληλα, προβλέπεται μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων, με δυνατότητα παραγωγής έως 7.000 κυβικών μέτρων επεξεργασμένου νερού ημερησίως. Το νερό θα χρησιμοποιείται για όλες τις επιτρεπόμενες μη πόσιμες χρήσεις, μεταξύ των οποίων και η άρδευση.

Το πάρκο θα διαθέτει επίσης δεξαμενή αποθήκευσης αρδευτικού νερού χωρητικότητας 10.000 κυβικών μέτρων, για την κάλυψη των αναγκών του και την αντιμετώπιση περιόδων υψηλών θερμικών φορτίων.

Διαχείριση των όμβριων και επαναχρησιμοποίηση υλικών

Η διαχείριση των βρόχινων νερών θα γίνεται μέσω πράσινων και γαλάζιων υποδομών, με στόχο την 100% επιτόπου διαχείριση των όμβριων υδάτων και την αποκατάσταση φυσικών ροών, όπως του ρέματος Τραχώνων, που αναδεικνύεται σε υποδομή αντιπλημμυρικής προστασίας.

Για τις επιστρώσεις επιλέγονται ελληνικά φυσικά υλικά, μεταξύ άλλων μάρμαρο Καβάλας, λευκό μάρμαρο Διονύσου-Πεντέλης, σχιστόλιθος Καρύστου και ψαμμίτης Μάνδρας.

Παράλληλα, υλικά από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του πρώην αεροδρομίου επαναχρησιμοποιούνται. Πλάκες σκυροδέματος αξιοποιούνται ως τοιχία, έδρανα και δομικά στοιχεία, ενώ θραυστά αδρανή χρησιμοποιούνται σε συρματοκιβώτια και επιχώσεις.

Διαδρομές και παρακολούθηση του μικροκλίματος

Το δίκτυο πεζοδρόμων σχεδιάζεται ως ενιαίο σύστημα με συνεχή σκίαση και υψηλή προσβασιμότητα, ενώ τα τοπικά μονοπάτια ακολουθούν το φυσικό ανάγλυφο και ενσωματώνονται στη βλάστηση.

Παράλληλα, η λειτουργία του πάρκου θα βασίζεται στη συνεχή καταγραφή της θερμοκρασίας του αέρα, της σχετικής υγρασίας, της ηλιακής ακτινοβολίας, της υγρασίας του εδάφους και της σκίασης.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το The Ellinikon Park συνδυάζει σε ένα ενιαίο μοντέλο τη διαχείριση του μικροκλίματος, του νερού, της βλάστησης, των υλικών και των διαδρομών, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου αστικού χώρου που προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες.