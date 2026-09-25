Interlife Ασφαλιστική: Στα 20,8 εκατ. ευρώ τα κέρδη προ φόρων το α’ εξάμηνο – Αύξηση παραγωγής και επενδύσεων

Τα οικονομικά στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του έτους δημοσίευσε η Interlife Ασφαλιστική, σύμφωνα με τα οποία σημείωσε κερδοφορία, αύξηση παραγωγής και υψηλούς δείκτες φερεγγυότητας.

Κερδοφορία, αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων, ενεργητικού, επενδύσεων και αποθεμάτων καθώς και υψηλοί Δείκτες Φερεγγυότητας χαρακτηρίζουν τα Αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου 2026 της Interlife Ασφαλιστικής.

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Με θετικό πρόσημο το α’ εξάμηνο



Στους επιμέρους τομείς, συγκεκριμένα κατέγραψε τα εξής:

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 20,83 εκατ. ευρεώ (έναντι 13,4 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου). Συγκεκριμένα, από Ασφαλιστική Δραστηριότητα 6,98 εκατ. ευρώ έναντι 3,96 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου και από Επενδυτική Δραστηριότητα 15,83 εκατ. ευρώ έναντι 11,93 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου, μετά την αφαίρεση των λειτουργικών και λοιπών εξόδων ύψους 1,98 εκατ. ευρώ.

ανήλθαν σε 20,83 εκατ. ευρεώ (έναντι 13,4 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου). Συγκεκριμένα, από Ασφαλιστική Δραστηριότητα 6,98 εκατ. ευρώ έναντι 3,96 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου και από Επενδυτική Δραστηριότητα 15,83 εκατ. ευρώ έναντι 11,93 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου, μετά την αφαίρεση των λειτουργικών και λοιπών εξόδων ύψους 1,98 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τα ασφάλιστρα : Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα έφτασαν τα 55,76 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 1,59% έναντι 54,88 εκατ. ευρώ του περσινού πρώτου εξαμήνου. Τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα έφτασαν τα 54,07 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,44%, έναντι 49,86 εκατ. ευρώ.

: Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα έφτασαν τα 55,76 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 1,59% έναντι 54,88 εκατ. ευρώ του περσινού πρώτου εξαμήνου. Τα έφτασαν τα 54,07 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,44%, έναντι 49,86 εκατ. ευρώ. Το ενεργητικό ανήλθε σε 413,40 εκατ. ευρώ (+4,74%) έναντι 394,67 εκατ. ευρώ της 31/12/2025.

ανήλθε σε 413,40 εκατ. ευρώ (+4,74%) έναντι 394,67 εκατ. ευρώ της 31/12/2025. Τα αποθέματα έφτασαν τα 206,27 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,15%, έναντι 201,94 εκατ. ευρώ της 31/12/2025. Οι Επενδύσεις ανήλθαν σε 388,40 εκατ. ευρώ (+4,75%) έναντι 370,77 εκατ. ευρώ της 31/12/2025.

έφτασαν τα 206,27 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,15%, έναντι 201,94 εκατ. ευρώ της 31/12/2025. Οι Επενδύσεις ανήλθαν σε 388,40 εκατ. ευρώ (+4,75%) έναντι 370,77 εκατ. ευρώ της 31/12/2025. Οι βασικές τοποθετήσεις του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου της Εταιρίας το τέλος του πρώτου εξαμήνου (30 Ιουνίου 2026) αφορούσαν: 9% σε Ακίνητα, 53% σε Ομόλογα και Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου, 22% σε Αμοιβαία Κεφάλαια, 12% σε Εισηγμένες Μετοχές και 4% σε Μετρητά Διαθέσιμα.

Τέλος, υψηλές χαρακτηρίζονται από την Interlife Ασφαλιστική και οι επιδόσεις στους Δείκτες Φερεγγυότητας της Εταιρίας. Με βάση το εποπτικό πλαίσιο Solvency II, ο Δείκτης Απαιτούμενου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας (SCR) ανέρχεται στο 165,27%, ενώ ο Δείκτης Ελαχίστου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας (MCR) ανέρχεται στο 661,06%.