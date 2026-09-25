Η Starbucks κλείνει άλλα 250 καφέ στη Βόρεια Αμερική

Η Starbucks θα βάλει λουκέτο σε 250 καφετέριες με χαμηλές επιδόσεις στη Βόρεια Αμερική, ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωση που υπέβαλε στις ρυθμιστικές αρχές, καθώς ο Διευθύνων Σύμβουλος Brian Niccol εντείνει τις προσπάθειές του για ανάκαμψη των πωλήσεων.

Τα λουκέτα σε καφετέριες της αλυσίδας έρχονται ένα χρόνο αφότου η Starbucks έκλεισε πολλά καταστήματα με χαμηλές επιδόσεις στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του εμβληματικού σημείου της στο Σιάτλ, σε μια προσπάθεια αναδιάρθρωσης που κόστισε στην εταιρεία περίπου 1 δισ. δολάρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα νέα κλεισίματα θα οδηγήσουν σε έξοδα αναδιάρθρωσης ύψους περίπου 300 εκατ. δολαρίων και αντιπροσωπεύουν περίπου το 1% των 18.000 καταστημάτων της στη Βόρεια Αμερική. Σχεδιάζει να ολοκληρώσει τα περισσότερα από τα κλεισίματα μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2026.

Η Starbucks αναμένει επίσης ότι τα νέα καταστήματα που θα ανοίξουν για το οικονομικό έτος 2026 σε παγκόσμιο επίπεδο θα είναι περίπου 440, σε σύγκριση με τον προηγούμενο στόχο της για 600 έως 650 ανοίγματα.

«Αυτό είναι ένα λογικό αλλά δαπανηρό βήμα στην ανάκαμψη της Starbucks», δήλωσε ο Lale Akoner, στρατηγικός αναλυτής στην eToro, ο οποίος προειδοποίησε ότι χωρίς ανάπτυξη πωλήσεων και βελτίωση του περιθωρίου κέρδους, η υπομονή των επενδυτών θα μπορούσε να εξασθενήσει γρήγορα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Starbucks επένδυσε μεταξύ άλλων σε υποδομές στα καταστήματά της και προσπάθησε να διαχειριστεί το κόστος περικόπτοντας αρκετούς ρόλους και κλείνοντας ορισμένα περιφερειακά γραφεία.

Είχε καταγράψει αύξηση πωλήσεων για τρία συνεχόμενα τρίμηνα ενώ και η επισκεψιμότητα αυξήθηκε. Τα ακριβά latte της αλυσίδας έχουν αντισταθεί σε μια ευρύτερη επιβράδυνση των μη απαραίτητων δαπανών, ιδίως μεταξύ των καταναλωτών με χαμηλότερο εισόδημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω του υψηλού κόστους των καυσίμων και των τροφίμων.