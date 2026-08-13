H Motor Oil επιστρέφει στον MSCI Standard Greece – Οι αλλαγές στον δείκτη που θα τεθούν σε ισχύ από 1/9

Στο πλαίσιο της προγραμματισμένης αναθεώρησης των δεικτών του ο οίκος MSCI αποφάσισε την ένταξη της μετοχής της Motor Oil στον δείκτη MSCI Greece Standard Index καθιστώντας τη μετοχή τη 10η του συγκεκριμένου δείκτη.

Ο οίκος MSCI, εκτός από την ένταξη της μετοχής Motor Oil, δεν ανακοίνωσε κάποια διαγραφή.

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Έτσι, στον δείκτη MSCI Greece Standard Index περιλαμβάνονται οι μετοχές: Εθνική, Eurobank, Πειραιώς, Alpha Bank, ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, OTE, Jumbo, Allwyn και Motor Oil.

Επιπλέον, στον δείκτη MSCI Greece small cap εντάχθηκε η μετοχή της ΚΡΙ- ΚΡΙ, στη θέση της Motor Oil που μετακινήθηκε στον MSCI Greece Standard Index.

Σημειώνεται ότι οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Δευτέρας 31 Αυγούστου, με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η Σεπτεμβρίου 2026.

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Θα πρέπει να αναμένεται σημαντική ζήτηση μετοχών της Motor Oil και ενίσχυση του τζίρου της αγοράς κατά την αναδιάρθρωση των δεικτών. Υπενθυμίζεται ότι στο προηγούμενο rebalancing στα τέλη Μαΐου ο τζίρος ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ.

Εν τω μεταξύ, στις 21 Αυγούστου ο οίκος FTSE Russell αναμένεται να ανακοινώσει τη νέα σύνθεση των δεικτών του, πριν ενεργοποιηθεί και επίσημα η αναβάθμιση του Euronext Athens τον Σεπτέμβριο.