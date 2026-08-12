Η Goldman Sachs εξαγόρασε τη Neos Investments με 2,3 δισ. δολάρια

Η Goldman Sachs θα καταβάλει έως και 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια για την εξαγορά της Neos Investments, διευρύνοντας την παρουσία του βραχίονα διαχείρισης κεφαλαίων της στην αγορά των ενεργά διαχειριζόμενων διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ETFs).

Η εξαγορά ενισχύει σημαντικά τη θέση της Goldman Sachs στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των ETFs, με τη συμφωνία να προβλέπει τίμημα σε μετρητά και μετοχές, αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027, υπό την προϋπόθεση της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων.

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Η Neos, που ιδρύθηκε το 2022 και εδρεύει στο Κονέκτικατ, διαχειρίζεται περίπου 32 δισ. δολάρια σε ενεργητικό μέσω σχεδόν 20 ETFs, τα οποία επικεντρώνονται σε στρατηγικές εισοδήματος που βασίζονται σε δικαιώματα προαίρεσης (options).

Η εξαγορά έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα ενεργά ETFs κερδίζουν συνεχώς έδαφος, καθώς προσφέρουν στους επενδυτές πιο σύνθετες στρατηγικές σε σχέση με τα παραδοσιακά ETFs που απλώς παρακολουθούν έναν χρηματιστηριακό δείκτη, όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα του Bloomberg.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, τα στοιχεία ενεργητικού της Goldman Sachs στον χώρο των ETFs αναμένεται να ανέλθουν περίπου στα 130 δισ. δολάρια, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση της τράπεζας στην αγορά. Η Neos θα προσθέσει περίπου 30 δισ. δολάρια σε ενεργά ETFs εισοδήματος στο χαρτοφυλάκιο της Goldman Sachs Asset Management.

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Δεύτερη μεγάλη εξαγορά σε λιγότερο από εξάμηνο

Η συμφωνία με τη Neos αποτελεί τη δεύτερη σημαντική εξαγορά της Goldman Sachs στον χώρο των ETF μέσα σε λίγους μήνες.

Τον Απρίλιο του 2026 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Innovator Capital Management, έναντι περίπου 2 δισ. δολαρίων. Η Innovator διέθετε περίπου 31 δισ. δολάρια σε στοιχεία ενεργητικού υπό εποπτεία μέσω 171 ETFs και ειδικεύεται στα λεγόμενα defined-outcome ETFs, τα οποία χρησιμοποιούν παράγωγα και options για να προσφέρουν συγκεκριμένα επενδυτικά αποτελέσματα, όπως περιορισμό των απωλειών ή ενίσχυση του εισοδήματος.

Με την εξαγορά της Neos, η Goldman Sachs διευρύνει περαιτέρω το αποτύπωμά της στα προϊόντα που βασίζονται σε options, αξιοποιώντας τη ζήτηση για ETFs που προσφέρουν εισόδημα και ταυτόχρονα επιδιώκουν να περιορίσουν την έκθεση των επενδυτών στις έντονες διακυμάνσεις των αγορών.

Πάνω από 4 τρισ. δολάρια υπό διαχείριση

Η επιθετική επέκταση της Goldman Sachs στα ETFs αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής ενίσχυσης του κλάδου Asset & Wealth Management.

Η μονάδα διαχείρισης ενεργητικού και πλούτου της Goldman Sachs είχε περισσότερα από 4 τρισ. δολάρια υπό εποπτεία στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2026, αυξημένα κατά περίπου 700 δισ. δολάρια σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Παράλληλα, τα έσοδα της μονάδας αυξήθηκαν κατά 20%.

Η Goldman Sachs έχει δηλώσει ότι παραμένει ανοιχτή και σε νέες εξαγορές, ιδιαίτερα στον χώρο των ιδιωτικών αγορών, όπου ανταγωνίζεται μεγάλους διαχειριστές κεφαλαίων όπως η Blackstone και η KKR.