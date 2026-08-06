Jumbo: Άνοδος 9% στις πωλήσεις τον Ιούλιο, στο 5% η αύξηση στο επτάμηνο

Ο Ιούλιος έφερε τη Jumbo ξανά σε τροχιά επίτευξης των στόχων που έχει θέσει για το 2026, καθώς οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά περίπου 9% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, αντιστρέφοντας την πιο συγκρατημένη εικόνα των προηγούμενων μηνών.

Με την επίδοση του Ιουλίου, ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων για τη Jumbo στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου διαμορφώθηκε περίπου στο 5%, επίπεδο που ευθυγραμμίζεται με τις εκτιμήσεις της διοίκησης για το σύνολο της χρονιάς.

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Η εταιρεία εξακολουθεί να προβλέπει αύξηση πωλήσεων κατά περίπου 5% για το 2026, ενώ εκτιμά ότι τα καθαρά κέρδη θα κινηθούν μεταξύ 310 και 320 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα του λιανεμπορίου και οι νέοι δασμοί

Από την 1η Ιουλίου 2026 τέθηκε σε εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση η κατάργηση της δασμολογικής απαλλαγής για εισαγωγές προϊόντων αξίας έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες, ενώ επιβλήθηκε και προσωρινό τέλος 3 ευρώ ανά δασμολογική κλάση.

Σύμφωνα με τη Jumbo, το νέο καθεστώς αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς τη δημιουργία πιο ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων λιανικής και των μεγάλων διεθνών ψηφιακών πλατφορμών.

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Επέκταση σε Ισραήλ και Καναδά

Ο όμιλος συνεχίζει παράλληλα την ανάπτυξη του διεθνούς δικτύου του, καθώς στις αρχές Αυγούστου άνοιξε το όγδοο κατάστημα Jumbo στο Ισραήλ μέσω του τοπικού συνεργάτη franchise, ενώ έως το τέλος του 2026 προγραμματίζεται η λειτουργία ακόμη ενός καταστήματος στη χώρα.

Παράλληλα, η διοίκηση εκτιμά ότι το πρώτο κατάστημα Jumbo στον Καναδά θα ξεκινήσει τη λειτουργία του κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2026.

Πώς κινήθηκαν οι πωλήσεις ανά αγορά

Στην Ελλάδα, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας αυξήθηκαν περίπου κατά 10% τον Ιούλιο, ενώ στο επτάμηνο η αύξηση διαμορφώθηκε περίπου στο 8%.

Στην Κύπρο, οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά περίπου 14% τον Ιούλιο και κατά 6% στο επτάμηνο.

Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Βουλγαρία, όπου οι πωλήσεις των καταστημάτων και του ηλεκτρονικού καταστήματος αυξήθηκαν κατά περίπου 21% τον Ιούλιο και κατά 13% στο επτάμηνο.

Αντίθετα, στη Ρουμανία οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά περίπου 3% τον Ιούλιο και κατά 6% στο επτάμηνο, εξέλιξη που η εταιρεία αποδίδει στις επιπτώσεις των δημοσιονομικών μέτρων και στη συγκρατημένη καταναλωτική ζήτηση στη χώρα.

Παρά τη μείωση των πωλήσεων, η Jumbo διατηρεί αμετάβλητο το επενδυτικό της πλάνο για τη ρουμανική αγορά, με νέο υπερκατάστημα στην Baia Mare να προγραμματίζεται να λειτουργήσει έως το τέλος του έτους