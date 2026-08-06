Intertrade: Το μπαράζ επενδύσεων και η κυριαρχία στο χαρτί

Την αναπροσαρμογή προς τα πάνω του επενδυτικού σχεδίου της Intertrade Hellas στην Τανάγρα ενέκρινε, πρόσφατα, το υπουργείο Ανάπτυξης, με το συνολικό προϋπολογισμό της επένδυσης της χαρτοβιομηχανίας να ενισχύεται από τα 99,86 εκατ. ευρώ στα 108,99 εκατ. ευρώ. Το ύψος της κρατικής ενίσχυσης παραμένει σταθερό στα 99,86 εκατ. ευρώ, καθώς την πρόσθετη δαπάνη των 9,1 εκατ. ευρώ αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η εταιρεία. Πρόκειται για έναν ακόμη σταθμό της πορείας ανόδου της Intertrade που ξεκίνησε δύο δεκαετίες πριν, όταν η οικογένεια Ντεληδήμου παρέλαβε μια εταιρεία στα πρόθυρα της κατάρρευσης και τη μετέτρεψε σε πρωταθλητή του κλάδου χαρτιού.

Η Intertrade ιδρύθηκε το 1992 από τον Δημήτρη Ντεληδήμο, ο οποίος παραμένει πρόεδρός της μέχρι σήμερα. Το 2006 ο γιος του, Γιάννης Ντεληδήμος, επέστρεψε από τις σπουδές του στο εξωτερικό και ανέλαβε τη διοίκηση. Η κατάσταση που παρέλαβε ήταν δύσκολη: το χρέος της εταιρείας χαρτιού άγγιζε το 170% των ιδίων κεφαλαίων, το έλλειμμα το 15%, και η πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό ήταν σχεδόν αδύνατη. Μέσα σε λιγότερο από έξι χρόνια η εικόνα αυτή αναστράφηκε πλήρως. Το χρέος περιορίστηκε από το 170% στο 30%, το κόστος παραγωγής μειώθηκε κατά 20%, ο τζίρος δεκαπλασιάστηκε από τα 5 εκατ. ευρώ στα 50 εκατ. ευρώ, η απασχόληση πενταπλασιάστηκε και οι εξαγωγές επεκτάθηκαν σε εννέα χώρες.

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Η κατάρρευση του κλάδου και η εξαγορά της Softex

Η ελληνική χαρτοβιομηχανία είχε ζήσει και καλύτερες εποχές: τις δεκαετίες του 1950 και του 1960 η εγχώρια παραγωγή χαρτιού ξεπερνούσε σε δυναμικό ακόμη και την ιταλική. Η διακοπή των επενδύσεων οδήγησε σταδιακά τον, άλλοτε κραταιό, κλάδο σε παρακμή. Έτσι, ενώ η Intertrade ανασυντασσόταν, οι υπόλοιποι παίκτες της ελληνικής χαρτοβιομηχανίας ακολουθούσαν αντίθετη πορεία. Η Diana έκλεισε το 2012, η Delica το 2013, και το 2015 μια πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της Αθηναϊκής Χαρτοποιίας, γνωστής με το εμπορικό σήμα Softex, οδήγησε στο οριστικό κλείσιμό της από τον όμιλο Bolton. Το 2016 η Intertrade εξαγόρασε το brand Softex, θέτοντας τις βάσεις για αυτό που σήμερα περιγράφεται ως αναγέννηση της ελληνικής χαρτοποιίας.

Ο μεγάλος επενδυτικός κύκλος

Το 2021 η εταιρεία πραγματοποιούσε τζίρο 78,1 εκατ. ευρώ, με καθαρά κέρδη 1,4 εκατ. ευρώ. Τότε ξεκίνησε ο μεγάλος επενδυτικός κύκλος στα Οινόφυτα, με πρώτο βήμα μια στρατηγική επένδυση της τάξεως των 50 εκατ. ευρώ. Τον Απρίλιο του 2023 η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων ενέκρινε επενδυτικό σχέδιο 99 εκατ. ευρώ, ενταγμένο στις Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας και χρηματοδοτούμενο εν μέρει από το Ταμείο Ανάκαμψης, με στόχο την πλήρη καθετοποίηση της παραγωγής πρωτογενούς χαρτιού tissue. Ως το φθινόπωρο του 2023 ο τζίρος της Intertrade είχε εκτιναχθεί στα 126,6 εκατ. ευρώ, με τα καθαρά κέρδη να ξεπερνούν τα 3,9 εκατ. ευρώ. Ο τζίρος συνέχισε ανοδικά στα 127 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση το 2023 και στα 137 εκατ. ευρώ το 2024.

Τον Φεβρουάριο του 2026 τέθηκε σε λειτουργία η νέα μονάδα παραγωγής μεγάλων χαρτιών ρολού (jumbo rolls), διπλασιάζοντας τη δυναμικότητα της εταιρείας. Τον Μάιο του 2026 εγκαταστάθηκε και η δεύτερη χαρτοποιητική γραμμή tissue στα Οινόφυτα, σφραγίζοντας την ολοκλήρωση ενός κύκλου που, μαζί με τη δεύτερη φάση των περίπου 100 εκατ. ευρώ, έφτασε τα 150 εκατ. ευρώ σε κτιριακά και εξοπλισμό και τα 190-200 εκατ. ευρώ συνολικά, μαζί με το κεφάλαιο κίνησης. Η παραγωγική δυναμικότητα της εταιρείας έφτασε τους 140.000 τόνους ετησίως, έναντι εγχώριας κατανάλωσης 200.000-210.000 τόνων που παλαιότερα καλυπτόταν σχεδόν αποκλειστικά από εισαγωγές. Ο τζίρος του 2025 διαμορφώθηκε στα 135 εκατ. ευρώ, με στόχο τα 160-170 εκατ. ευρώ μετά την πλήρη ανάπτυξη της επένδυσης, ενώ οι εξαγωγές, γύρω στο 20% του κύκλου εργασιών, κατευθύνονται σε Βαλκάνια, Ισραήλ, Κύπρο, Μέση Ανατολή και νότια Ιταλία. Η εταιρεία κατατάσσεται πλέον ανάμεσα στις 50 μεγαλύτερες της Ευρώπης στην παραγωγή και μεταποίηση χαρτιού.

Η έγκριση της αναθεωρημένης επένδυσης στην Τανάγρα, στα 108,99 εκατ. ευρώ, προβλέπει νέο μηχανολογικό εξοπλισμό με αιχμή μια δεύτερη χαρτοποιητική μηχανή (Paper Mill 2), νέες γραμμές μεταποίησης, αυτοματοποιημένα συστήματα αποθήκευσης και φωτοβολταϊκό σταθμό 7 εκατ. ευρώ. Με τον επενδυτικό κύκλο να κλείνει, η διοίκηση της βιομηχανίας έχει δηλώσει ότι προτεραιότητα της εταιρείας είναι πλέον η αποπληρωμή δανείων και η απομόχλευση.