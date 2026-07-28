Η Enaon επενδύει 1 δισ. ευρώ έως το 2032 στα δίκτυα διανομής αερίου

Επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου διανομής αερίου στην Ελλάδα προβλέπει το νέο στρατηγικό σχέδιο για την περίοδο 2026-2032 της εταιρείας Enaon (θυγατρική του ομίλου Italgas).

To μεγαλύτερο μέρος από τις επενδύσεις όπως ανακοινώθηκε σήμερα -άνω των 640 εκατ. ευρώ – προορίζεται για την επέκταση του δικτύου με στόχο τη δυνατότητα πρόσβασης σε περιοχές όπου δεν υπάρχει ακόμη δίκτυο και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ενσωμάτωση ανανεώσιμων αερίων, όπως το βιομεθάνιο.

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Συγκεκριμένα, έως το 2032 προβλέπεται η κατασκευή πάνω από 2.700 νέων χιλιομέτρων δικτύου, αυξάνοντας τη συνολική υποδομή από περίπου 8.700 χλμ. σε περισσότερα από 11.400 χλμ., και το πλήθος των καταναλωτών που έχουν πρόσβαση στο δίκτυο, από περίπου 660.000 σε πάνω από 1 εκατομμύριο έως το 2032.

Περίπου 100 εκατ. ευρώ διατίθενται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υποδομών. Έως το τέλος του 2026, το 100% του υφιστάμενου δικτύου, που έχει ήδη ψηφιοποιηθεί, θα παρακολουθείται και θα λειτουργεί εξ αποστάσεως, ενώ στο δίκτυο της Enaon θα εφαρμοστούν και οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που υιοθετεί ο Όμιλος στην Ιταλία.

Το Σχέδιο δίνει, επίσης, έμφαση στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων αερίων. Για την ανάπτυξη του βιομεθανίου, η Enaon προβλέπει τη σύνδεση έως και 59 μονάδων παραγωγής βιομεθανίου στα δίκτυά της έως το 2032. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, ακόμη, 19 νέους σταθμούς LNG (Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο) για την εξυπηρέτηση απομακρυσμένων περιοχών ή την αντικατάσταση λιγότερο αποδοτικών εγκαταστάσεων CNG (Συμπιεσμένο Φυσικό Αέριο), ωφελώντας κυρίως περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση στο δίκτυο

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«Με την Enaon αναπτύσσουμε δίκτυα διανομής στην Ελλάδα για το μέλλον: πλήρως ψηφιοποιημένα, με παρακολούθηση και διαχείριση σε πραγματικό χρόνο μέσω του Κέντρου Ελέγχου ‘Αμεσης Επέμβασης της Αθήνας», δήλωσε ο Πάολο Γκάλο, Διευθύνων Σύμβουλος της Italgas και πρόσθεσε ότι «η ενσωμάτωση της πλατφόρμας DANA και η εγκατάσταση “H2-ready” έξυπνων μετρητών θα επιτρέψουν την ταχεία υιοθέτηση ανανεώσιμων αερίων. Η πορεία αυτή υποστηρίζεται από ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα που ενισχύει τη δέσμευσή μας για ασφάλεια, ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα του ενεργειακού συστήματος της χώρας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enaon, Τζιανφράνκο Αμορόζο, στάθηκε στη σύνδεση της εταιρείας με την Ελλάδα, αλλά και στις επενδύσεις που κάνουν προκειμένου να θωρακίσουν τη χώρα στη διαδικασία προς την ενεργειακή μετάβαση. «Το επενδυτικό αυτό σχέδιο αντανακλά τη σταθερή δέσμευσή μας προς την Ελλάδα και σηματοδοτεί ένα καθοριστικό ορόσημο για την ανάπτυξη του συστήματος υποδομών της χώρας.

Προτεραιότητά μας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της Enaon, προσφέροντας σε ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις πρόσβαση σε σύγχρονες υποδομές αερίου, καλύπτοντας τη ζήτηση για μια ασφαλή, αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική ενεργειακή λύση. Παράλληλα, επενδύουμε σε ψηφιακές τεχνολογίες και προωθούμε την ενσωμάτωση ανανεώσιμων αερίων στα δίκτυά μας, όπως το βιομεθάνιο. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του Ομίλου Italgas, δημιουργούμε πιο έξυπνες και πιο ανθεκτικές υποδομές, θωρακίζοντας την Ελλάδα στη διαδικασία της ενεργειακής μετάβασης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enaon.