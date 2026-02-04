Η στάση των καταναλωτών απέναντι στη «πράσινη» εστίαση

Υπέρ των περιβαλλοντικά υπεύθυνων επιχειρήσεων εστίασης και φιλοξενίας εμφανίζονται οι Έλληνες καταναλωτές, αλλά γίνονται πιο επιφυλακτικοί όταν η βιωσιμότητα συνεπάγεται αυξημένο κόστος.

Σύμφωνα με την πανελλαδική έρευνα με τίτλο «Βιωσιμότητα στον κλάδο HORECA: Τι ζητούν οι Καταναλωτές» της Coca-Cola Ελλάς σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η ανακύκλωση, η εξοικονόμηση νερού και ενέργειας και οι βιώσιμες προμήθειες θεωρούνται βασικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, με οκτώ στους δέκα να αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στις υπεύθυνες προμήθειες και σχεδόν εννέα στους δέκα στη σωστή διαχείριση απορριμμάτων και την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Η εικόνα αλλάζει αισθητά όταν η περιβαλλοντική στρατηγική συνδέεται με αυξημένες τιμές. Αν και περίπου οι μισοί δηλώνουν ότι λαμβάνουν υπόψη τα «πράσινα» χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης κατά την επιλογή χώρου εστίασης ή διαμονής, ένας στους τρεις απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση. Ακόμη και μεταξύ όσων εμφανίζονται διατεθειμένοι να συνεισφέρουν, η ανοχή περιορίζεται σε αυξήσεις της τάξης του 2% έως 5%, καταδεικνύοντας τα σαφή όρια της περιβαλλοντικής ευαισθησίας όταν αυτή συγκρούεται με την ακρίβεια.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ), Φίλιππος Κυρκίτσος, ερμήνευσε τη στάση των καταναλωτών ως εύλογη, επισημαίνοντας ότι είναι ήδη ιδιαίτερα επιβαρυμένοι και, επομένως, είναι αναμενόμενο να αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα ή ακόμη και αρνητικά τις οικολογικές πρωτοβουλίες των επιχειρήσεων. Όπως τόνισε, μια επιχείρηση που υιοθετεί περιβαλλοντικές πρακτικές εξοικονομεί πόρους και δαπάνες και, κατά συνέπεια, δεν υπάρχει λόγος να μετακυλίει οποιοδήποτε επιπλέον κόστος στον καταναλωτή.

Πέρα από το κόστος, σημαντικό εμπόδιο φαίνεται να αποτελεί και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας, τα δύο τρίτα δηλώνουν αβέβαια ως προς το αν οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν στην πράξη όσα επικοινωνούν ως βιώσιμες πρακτικές. Η δυσπιστία στρέφεται όχι κατά της ίδιας της βιωσιμότητας, αλλά κατά της αξιοπιστίας της εφαρμογής της, με τη διαφάνεια, τις πιστοποιήσεις και τη σαφή ενημέρωση στον χώρο της επιχείρησης να αναδεικνύονται ως καθοριστικοί παράγοντες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου 3.200 επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Zero Waste HORECA της Coca-Cola Ελλάς τα τελευταία τρία χρόνια, κυρίως μικρές και μεσαίες μονάδες, με τα στοιχεία να καταγράφουν σαφή βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων από το 2024 στο 2025, επιβεβαιώνοντας ότι η περιβαλλοντική υπευθυνότητα μπορεί να συμβαδίσει με την οικονομική βιωσιμότητα.