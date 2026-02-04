Επιχειρήσεις

Η στάση των καταναλωτών απέναντι στη «πράσινη» εστίαση

Οι Έλληνες καταναλωτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί όταν η βιωσιμότητα συνεπάγεται επιπλέον κόστος
The pollution hand and effective management with netzero symbols - renewable energy, reduced CO2 emissions, green production, and waste recycling in business, net zero carbon
iStock
Μαριαλένα Κυβερνήτη

Υπέρ των περιβαλλοντικά υπεύθυνων επιχειρήσεων εστίασης και φιλοξενίας εμφανίζονται οι Έλληνες καταναλωτές, αλλά γίνονται πιο επιφυλακτικοί όταν η βιωσιμότητα συνεπάγεται αυξημένο κόστος. 

Σύμφωνα με την πανελλαδική έρευνα με τίτλο «Βιωσιμότητα στον κλάδο HORECA: Τι ζητούν οι Καταναλωτές» της Coca-Cola Ελλάς σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η ανακύκλωση, η εξοικονόμηση νερού και ενέργειας και οι βιώσιμες προμήθειες θεωρούνται βασικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, με οκτώ στους δέκα να αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στις υπεύθυνες προμήθειες και σχεδόν εννέα στους δέκα στη σωστή διαχείριση απορριμμάτων και την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Η εικόνα αλλάζει αισθητά όταν η περιβαλλοντική στρατηγική συνδέεται με αυξημένες τιμές. Αν και περίπου οι μισοί δηλώνουν ότι λαμβάνουν υπόψη τα «πράσινα» χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης κατά την επιλογή χώρου εστίασης ή διαμονής, ένας στους τρεις απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση. Ακόμη και μεταξύ όσων εμφανίζονται διατεθειμένοι να συνεισφέρουν, η ανοχή περιορίζεται σε αυξήσεις της τάξης του 2% έως 5%, καταδεικνύοντας τα σαφή όρια της περιβαλλοντικής ευαισθησίας όταν αυτή συγκρούεται με την ακρίβεια.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ), Φίλιππος Κυρκίτσος, ερμήνευσε τη στάση των καταναλωτών ως εύλογη, επισημαίνοντας ότι είναι ήδη ιδιαίτερα επιβαρυμένοι και, επομένως, είναι αναμενόμενο να αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα ή ακόμη και αρνητικά τις οικολογικές πρωτοβουλίες των επιχειρήσεων. Όπως τόνισε, μια επιχείρηση που υιοθετεί περιβαλλοντικές πρακτικές εξοικονομεί πόρους και δαπάνες και, κατά συνέπεια, δεν υπάρχει λόγος να μετακυλίει οποιοδήποτε επιπλέον κόστος στον καταναλωτή.

Πέρα από το κόστος, σημαντικό εμπόδιο φαίνεται να αποτελεί και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας, τα δύο τρίτα δηλώνουν αβέβαια ως προς το αν οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν στην πράξη όσα επικοινωνούν ως βιώσιμες πρακτικές. Η δυσπιστία στρέφεται όχι κατά της ίδιας της βιωσιμότητας, αλλά κατά της αξιοπιστίας της εφαρμογής της, με τη διαφάνεια, τις πιστοποιήσεις και τη σαφή ενημέρωση στον χώρο της επιχείρησης να αναδεικνύονται ως καθοριστικοί παράγοντες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου 3.200 επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Zero Waste HORECA της Coca-Cola Ελλάς τα τελευταία τρία χρόνια, κυρίως μικρές και μεσαίες μονάδες, με τα στοιχεία να καταγράφουν σαφή βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων από το 2024 στο 2025, επιβεβαιώνοντας ότι η περιβαλλοντική υπευθυνότητα μπορεί να συμβαδίσει με την οικονομική βιωσιμότητα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Επιχειρήσεις
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
283
265
188
122
75
Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
METRO: Top Employer και για το 2026
Με περισσότερους από 11.000 εργαζομένους πανελλαδικά, η εταιρεία θέτει τον άνθρωπο και την οικογένεια στο επίκεντρο κάθε της δράσης
METRO: Top Employer και για το 2026
Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες ζωντανεύουν στο Golden Hall με τη δράση «Winter Olympic Heroes» από το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας
Το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας συνεχίζει να δημιουργεί εμπειρίες που φέρνουν τις νέες γενιές πιο κοντά στις αξίες του Ολυμπισμού, συνδέοντας την ιστορία, τον αθλητισμό και τη δημιουργικότητα με τρόπο σύγχρονο και ουσιαστικό
Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες ζωντανεύουν στο Golden Hall με τη δράση «Winter Olympic Heroes» από το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας
Newsit logo
Newsit logo