Η Unicredit αυξάνει το μερίδιό της στην Commerzbank στο 26%

Αυξάνει παραπέρα το μερίδιο της στην γερμανική τράπεζα Commerzbank η μεγάλη τράπεζα της Ιταλίας Unicredit.

Το ίδρυμα μετέτρεψε παράγωγα σε μετοχές και κατέχει πλέον το 26% της δεύτερης μεγαλύτερης ιδιωτικής τράπεζας της Γερμανίας, ανακοίνωσε η Unicredit σήμερα Δευτέρα (25.8.2025).

Επιπλέον, το ίδρυμα επιβεβαίωσε ότι θα μετατρέψει τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά του μέσα σε μετοχές της Commerzbank «εν ευθέτω χρόνω», αυξάνοντας έτσι το μερίδιό του σε περίπου 29%.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Unicredit, Andrea Orcel, είχε ήδη δηλώσει τον Ιούνιο ότι ένα μερίδιο σχεδόν 30% στην Commerzbank σημαίνει επίσης περισσότερα «δικαιώματα και επιρροή» – και ότι θα ήθελε να αξιοποιήσει αυτή την επιρροή, εάν χρειαστεί.

Τώρα, το ινστιτούτο του Μιλάνου δήλωσε: «Αν και προς το παρόν δεν επιδιώκουμε θέση στο εποπτικό συμβούλιο, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την πρόοδο που σημειώνει η Commerzbank στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των δραστηριοτήτων της και στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες και τους υπαλλήλους της».