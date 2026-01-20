Η United Group B.V. ολοκληρώνει με επιτυχία αναχρηματοδότηση ομολόγων ύψους 1,5 δισ. ευρώ, επεκτείνοντας τις λήξεις και μειώνοντας το κόστος δανεισμού

Η United Group B.V., κορυφαία εταιρεία τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει σήμερα ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς συναλλαγές αναχρηματοδότησης ομολόγων συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά την κεφαλαιακή της δομή και τη χρηματοοικονομική της ευελιξία.

Η ισχυρή επενδυτική ζήτηση επέτρεψε στον Όμιλο να αυξήσει σημαντικά το μέγεθος των ομολογιών κυμαινόμενου επιτοκίου (FRNs) σε 1.130 εκατ. ευρώ, καθώς και να αναχρηματοδοτήσει τις υφιστάμενες ομολογίες PIYC PIK. Οι συναλλαγές οδήγησαν σε μείωση του κόστους των FRNs κατά 100 μονάδες βάσης και των ομολογιών PIYC PIK κατά 112,5 μονάδες βάσης, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση περίπου 15 εκατ. ευρώ σε ετήσιο κόστος τόκων, καθώς και επιμήκυνση του προφίλ λήξεων του δανεισμού του Ομίλου.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την επιτυχή αναχρηματοδότηση ομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ που ολοκλήρωσε η United Group τον Δεκέμβριο του 2025, καθώς και τα πρόσφατα αποτελέσματα Γ’ τριμήνου του Ομίλου, τα οποία κατέγραψαν συνεχιζόμενη αύξηση τόσο των εσόδων όσο και του προσαρμοσμένου EBITDAaL, καθώς και περαιτέρω μείωση της μόχλευσης.

Συνολικά, οι παραπάνω εξελίξεις αντανακλούν τη συνεχιζόμενη υποστήριξη των ομολογιούχων του Ομίλου και την ισχυρή ζήτηση για τo πιστωτικό ρίσκο της United Group στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές χρέους, υπογραμμίζοντας την εμπιστοσύνη στη στρατηγική του Ομίλου, τις προοπτικές ανάπτυξης και τη χρηματοοικονομική του επίδοση.

Ο Stan Miller, Διευθύνων Σύμβουλος της United Group, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα αυτής της συναλλαγής. Δεν μείωσε μόνο το κόστος χρηματοδότησής μας, αλλά αποτέλεσε και μία ακόμη ψήφο εμπιστοσύνης από τους επενδυτές ομολόγων μας, χτίζοντας πάνω στη θετική δυναμική που ακολούθησε τα ισχυρά αποτελέσματα του Γ’ τριμήνου. Αντανακλά την πειθαρχημένη προσέγγισή μας στη διαχείριση της κεφαλαιακής δομής και ενισχύει τη χρηματοοικονομική μας ευελιξία, επιτρέποντάς μας να συνεχίσουμε να υλοποιούμε τη στρατηγική μας στις βασικές αγορές της ΕΕ, να προωθούμε την αναπτυξιακή μας ατζέντα και να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.»

Η J.P. Morgan ενήργησε ως παγκόσμιος συντονιστής και physical bookrunner. Οι BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., KKR Capital Markets (Ireland) Limited, Morgan Stanley Europe SE, Mizuho Securities Europe GmbH, Raiffeisen Bank International AG και UniCredit Bank GmbH ενήργησαν ως κοινοί παγκόσμιοι συντονιστές και bookrunners.