Η Viva.com σε τροχιά θετικού EBITDA το 2025 – Η κορυφαία Tech Bank στην Ευρώπη για επιχειρήσεις

H Viva.com, η πρώτη Tech Bank στην Ευρώπη για επιχειρήσεις, αναμένεται να καταγράψει θετικό EBITDA για το έτος 2025, διατηρώντας μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 30%, σε συνέχεια επίτευξης του ισοσκελισμού μηνιαίων εσόδων και εξόδων (break-even) στο β’ εξάμηνο του 2024. Αυτό το ορόσημο είναι το αποτέλεσμα μίας περιόδου δομικού μετασχηματισμού, στρατηγικής ενοποίησης, και λειτουργικής αποδοτικότητας με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ).

«Δημιουργήσαμε μια ευέλικτη, AI-ready τράπεζα, βασισμένη σε μία εξαιρετικά αποτελεσματική, lean οργάνωση, με την κλίμακα ενός καθιερωμένου ιδρύματος και την ταχύτητα ενός disruptor – και μόλις αρχίζουμε να ξεδιπλώνουμε την πλήρη δυναμική του μοντέλου της Viva.com», δήλωσε ο Χάρης Καρώνης, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Viva.com. «Η Viva.com συνεχίζει την πορεία ανάπτυξης, προσβλέποντας σε βάθος χρόνου στις δημόσιες αγορές».

Το 2024 αποτέλεσε σημείο καμπής. Η Viva.com ισοσκέλισε τα μηνιαία έσοδα και έξοδά της (breakeven) κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, καταγράφοντας το 2024 έσοδα €205,9 εκατ. με μικτό κέρδος €88,9 εκατ., αυξημένο κατά 31% σε ετήσια βάση, ενώ το EBITDA βελτιώθηκε κατά 19%. Η δυναμική αυτή ενισχύθηκε από τη συγχώνευση μέσω απορρόφησης της Viva Payments από τη Vivabank, η οποία ολοκληρώθηκε ταχύτατα και είναι πλήρως λειτουργική ήδη από το Φεβρουάριο 2025. Η συγκεκριμένη εξέλιξη εδραίωσε τη Viva.com ως το πλέον τεχνολογικά προηγμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για επιχειρήσεις στην Ευρώπη, παρέχοντας πλήρες φάσμα υπηρεσιών πληρωμών, φοροσήμανσης, έκδοσης καρτών, δανειακών προϊόντων και καταθέσεων σε 24 ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Όμιλος Viva.com προβλέπεται να ολοκληρώσει το 2025 με EBITDA περίπου €20 εκατ., σηματοδοτώντας μία εξαιρετικά σημαντική άνοδο συγκριτικά με το 2024, που αντικατοπτρίζει τη συντονισμένη και συνεχή αύξηση των εσόδων και τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης. Η θετική απόδοση του Οργανισμού υπογραμμίζει την ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας του και την αυξανόμενη ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της Viva.com, που βασίζεται σε πέντε στρατηγικούς πυλώνες:

Λειτουργική Αποδοτικότητα με Τεχνητή Νοημοσύνη: Η Viva.com έχει ενσωματώσει εργαλεία Conversational ΑI (Συνομιλιακή Τεχνητή Νοημοσύνη) στον πυρήνα των λειτουργιών της, συνδυάζοντας ευφυή αυτοματοποίηση με ανθρώπινη υποστήριξη, επιδιώκοντας αποδοτική και κλιμακούμενη ανάπτυξη. Άνω του 85% των αιτημάτων εξυπηρέτησης πελατών διαχειρίζονται πλέον από AI agents, ενώ η αυτοματοποίηση επιταχύνει τις διαδικασίες onboarding, κανονιστικής συμμόρφωσης, ανάπτυξης λογισμικού και παροχής υπηρεσιών, μειώνοντας τα κόστη τρίτων και το χρόνο μετάβασης στην αγορά (time to market) και ενισχύοντας την αξία για τον πελάτη μέσω ανταγωνιστικότερης τιμολόγησης.

Τεχνολογική Ηγεσία: Η Viva.com διατηρεί την ηγετική θέση στην ανάπτυξη και εφαρμογή της τεχνολογίας Tap on Any Device, που μετατρέπει οποιαδήποτε Android συσκευή ή iPhone σε ασφαλές τερματικό ανέπαφων πληρωμών. Το 2024, η Viva.com παρουσίασε υπερανάπτυξη από τα έσοδα εκκαθάρισης συναλλαγών μέσω της συγκεκριμένης τεχνολογίας, με ρυθμό ανάπτυξης άνω του 30% ετησίως, επιτρέποντας απρόσκοπτη αποδοχή πληρωμών σε φυσικά και ψηφιακά περιβάλλοντα, με άμεση συνδεσιμότητα με όλα τα τοπικά σχήματα πληρωμών, τις εναλλακτικές μεθόδους πληρωμών και τα ευρωπαϊκά συστήματα πληρωμών.

Πανευρωπαϊκή Κλίμακα: Λειτουργώντας σε 24 χώρες βάσει ενός ενιαίου κανονιστικού πλαισίου, η Viva.com αξιοποιεί το μοντέλο Freedom of Services για την εναρμόνιση της συμμόρφωσης, την απλοποίηση και τον κεντρικό συντονισμό των λειτουργιών της, προσφέροντας συνεπείς και αξιόπιστες υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη. Το μοντέλο αυτό υποστηρίζει ταχεία, κλιμακούμενη και οικονομικά αποδοτική επέκταση.

Ενσωματωμένη Κανονιστική Συμμόρφωση και Φοροσήμανση: Στον πυρήνα των υπηρεσιών της Viva.com βρίσκεται η ενσωμάτωση της τεχνολογίας Tap on Any Device με εργαλεία φοροσήμανσης. Η λύση αυτή επιτρέπει στις επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με τις τοπικές φορολογικές απαιτήσεις, αξιοποιώντας παράλληλα σε πραγματικό χρόνο δεδομένα πληρωμών και τιμολόγησης, ενισχύοντας τόσο την κανονιστική συμμόρφωση όσο και τη λειτουργική αποδοτικότητα και τις προοπτικές ανάπτυξης. Σε συνδυασμό με ένα οικοσύστημα άνω των 450 tech innovators στους τομείς επιχειρηματικού εξοπλισμού και λογισμικού (τιμολόγηση, ERP, κ.α.), η Viva.com έχει αναδειχθεί σε κορυφαίο πάροχο all-in-one επιχειρηματικών λύσεων στην Ευρώπη.

Επέκταση Χαρτοφυλακίου Τραπεζικών Προϊόντων: Η Viva.com λανσάρει νέα χρηματοδοτικά προϊόντα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων, που περιλαμβάνουν ευέλικτο κεφάλαιο κίνησης, project-based χρηματοδοτήση και δάνεια κεφαλαιουχικών δαπανών. Όλα τα προϊόντα είναι πλήρως ενσωματωμένα στην πλατφόρμα της Viva.com και προσφέρουν ταχύτατη, data-driven πρόσβαση σε χρηματοδότηση ευθυγραμμισμένη με τις ανάγκες ρευστότητας κάθε επιχείρησης.

Σήμερα, η Viva.com προσφέρει ένα πλήρες φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσα από μια ενιαία πλατφόρμα βασισμένη στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Η επιχείρηση είναι πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενη, με μηδενικό δανεισμό, και είναι στρατηγικά τοποθετημένη για το επόμενο στάδιο ανάπτυξής της, εδραιώνοντας την ηγετική της θέση στην Ευρώπη και προετοιμάζοντας την είσοδο της σε νέες αγορές.