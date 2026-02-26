Συμβαίνει τώρα:
Ideal Holdings: Υψηλή κερδοφορία και ισχυρή άνοδος μεγεθών το 2025

Τα συγκρίσιμα EBITDA της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 48% το 2025 σε σύγκριση με το 2024
Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος Δ.Σ. IDEAL Holdings

Με ιστορικά υψηλή κερδοφορία και ισχυρή άνοδο των μεγεθών σε όλες τις εταιρείες του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ολοκλήρωσε το 2025 η IDEAL Holdings, σύμφωνα με σημερινή (26.2.2026) ανακοίνωση της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, τα συγκρίσιμα EBITDA της IDEAL Holdings ανήλθαν σε 58 εκατ. ευρώ το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 48% σε σύγκριση με το 2024. 

Παράλληλα, τα EBITDA βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ανήλθαν σε 62,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 26% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, ενώ τα Συγκρίσιμα Κέρδη Προ Φόρων ανήλθαν σε 36,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 54% σε σχέση με το 2024.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, υπογράμμισε ότι «το 2025 αποτέλεσε χρονιά–ορόσημο για την IDEAL Holdings. Η εταιρεία κατέγραψε ιστορικά υψηλή κερδοφορία και διπλασίασε τα βασικά οικονομικά της μεγέθη με την αναπτυξιακή τροχιά και την επενδυτική αξιοπιστία της να ενισχύονται σημαντικά. Μεταξύ των στρατηγικών κινήσεων που πετύχαμε είναι η απόκτηση της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, η στρατηγική συμφωνία με την Oak Hill Advisors, η ολοκλήρωση της νέας δομής στον Όμιλο Πληροφορικής, καθώς και η επιτυχής αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Επιπλέον, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας στη σταθερή ανταμοιβή των επενδυτών και εδραιώνοντας περαιτέρω τη σχέση εμπιστοσύνης με τους μετόχους μας, έχουμε ήδη προχωρήσει σε επιστροφή κεφαλαίου βάσει των επιδόσεων του 2025. Με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, αυξημένη ρευστότητα και σαφή επενδυτικό προσανατολισμό, βαδίζουμε στο 2026 με σιγουριά και στόχο να συνεχίσουμε να δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για τους μετόχους, τους ανθρώπους μας και την ελληνική οικονομία».

