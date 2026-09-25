Στα 6 δισ. ευρώ οι επενδύσεις του ΑΔΜΗΕ ως το 2029 – Δωδεκάνησα και Β. Αιγαίο στο επίκεντρο

Σε φάση κορύφωσης μπαίνει πλέον το πρόγραμμα επενδύσεων του ΑΔΜΗΕ, ύψους 6 δισ. ευρώ ως το 2029, καθώς μια σειρά μεγάλων έργων ωριμάζει.

Όπως ανέφερε χθες η διοίκηση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, από το σύνολο των επενδύσεων το 59% αφορά τις νέες διασυνδέσεις των νησιών, το 36% το δίκτυο μεταφοράς και το 5% τις διεθνείς διασυνδέσεις.

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Από τα 6,6 δισ. συνολικών δαπανών ως το 2029, το 25% θα καλυφθεί με ίδια μέσα, το 40% μέσω δανεισμού και το 20% είναι ευρωπαϊκοί πόροι.

Όπως τονίστηκε, ο διαχειριστής είναι σήμερα πλήρως ικανός να εκτελέσει το επενδυτικό πρόγραμμα δίχως να χρειάζεται περαιτέρω δάνεια από εμπορικές τράπεζες.

Οι στόχοι στις τρεις διασυνδέσεις

Στο επίκεντρο του όλου σχεδίου βρίσκονται τρία σημαντικά έργα, η διασύνδεση των Δωδεκανήσων, η αντίστοιχη των νησιών του Βορείου Αιγαίου και η νέα γραμμή με την Ιταλία. Όπως φυσικά και το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου GSI, εφόσον ξεπεραστεί πρώτα το θέμα με την Τουρκία και προχωρήσει.

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Στην περίπτωση των Δωδεκανήσων, η επένδυση ως το 2029 προβλέπεται να φτάσει τα 2,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,9 δισ. θα προέλθουν από ευρωπαϊκούς πόρους, συγκεκριμένα από το Ταμείο Απανθρακοποίησης των Νησιών και την ΕΤΕπ. Στόχος είναι η ολοκλήρωσή του ως το 2030.

Αυτή τη στιγμή, το συμβόλαιο με τον ανάδοχο για τα καλώδια έχει κατατεθεί προς έγκριση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός για τους σταθμούς μετατροπής.

Αντίστοιχα, στο Βόρειο Αιγαίο η επένδυση είναι ύψους 1,4 δισ. ευρώ με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στα 490 εκατ. ευρώ και με προοπτική ολοκλήρωσης επίσης το 2030.

Όσον αφορά τη δεύτερη γραμμή με την Ιταλία, εκτιμάται ότι θα τεθεί σε λειτουργία το 2033, έναντι μιας επένδυσης 949 εκατ. ευρώ εντός του τετραετούς χρονικού ορίζοντα.

Αυξημένα τα έσοδα από τις διασυνδέσεις

Κατά το α΄εξάμηνο τα έσοδα του διαχειριστή ενισχύθηκαν κατά 22,6% στα 270,5 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη κατά 36,7% στα 92,4 εκατ. ευρώ.

Πέρα από τα παραπάνω, η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ επισήμανε ότι τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 17,6% σε σχέση με πέρυσι, αγγίζοντας τα 80,9 εκατ. ευρώ. Βασικοί λόγοι είναι το υψηλότερο κόστος μισθοδοσίας και εργολάβων.

Πάντως, περισσότερα ήταν και τα έσοδα του διαχειριστή από το σύστημα μεταφοράς, καθώς ενισχύθηκαν κατά 23,3% στα 255,4 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από τις διεθνείς διασυνδέσεις απέφεραν 14,5 ευρώ παραπάνω σε ετήσια βάση φτάνοντας τα 52,4 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το αποτέλεσμα των αυξημένων εξαγωγών ηλεκτρικού ρεύματος της χώρας μας σε σύγκριση με την περσινή χρονιά.