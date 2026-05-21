Μασούτης: Στόχος να απορροφηθούν οι εργαζόμενοι από τα καταστήματα που θα κλείσουν λόγω εξαγοράς της Κρητικός – Πόσοι «περισσεύουν»

Τη δέσμευση ότι θα απορροφήσει τους εργαζόμενους των καταστημάτων που θα κλείσουν, στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την εξαγορά της αλυσίδας Κρητικός, αναλαμβάνει η Μασούτης.

Υπολογίζεται ότι πάνω από 200 εργαζόμενοι είναι σε επισφαλή θέση, χωρίς να υπολογίζονται οι επιχειρηματίες και οι οικογένειές τους στα συνεργαζόμενα καταστήματα που είναι μεταξύ των 53 σημείων τα οποία θα πρέπει να κλείσουν στο πλαίσιο της μετάβασης στο νέο επιχειρηματικό σχήμα Μασούτης.

Κάποια από αυτά τα καταστήματα αναμένεται να περάσουν στον ανταγωνισμό και ήδη γίνονται σχετικές ζυμώσεις.

Σημειώνεται ότι η Διαμαντής Μασούτης απασχολεί περίπου 13.000 εργαζόμενους, κυρίως στα σούπερ μάρκετ ενώ πάνω από 3.500 εργαζόμενους απασχολεί η Κρητικός. Κάθε κατάστημα, ανάλογα με το μέγεθός του, απασχολεί κατά μέσο όρο από 3 έως 10 εργαζόμενους. Ειδικά στα καταστήματα franchise, τα περισσότερα από τα οποία είναι αυτοδιαχειριζόμενα, λειτουργεί το οικογενειακό μοντέλο.

Στα μίνι μάρκετ, που είναι συνοικιακά μικρά καταστήματα απασχολούνται συνήθως ένα με δύο άτομα στο ταμείο, άλλα τόσα στα ράφια και ο ιδιοκτήτης ενώ στα μεσαίου τύπου καταστήματα που λειτουργούν σε 24ωρη βάση απαιτούνται συνολικά γύρω στα 5 με 10 άτομα προκειμένου να καλυφθούν οι βάρδιες σε εξυπηρέτηση πελατών και αποθήκη.

Έχει ανακοινωθεί ότι μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της αλυσίδας Κρητικός από τη Μασούτης, στο νέο σχήμα, θα απασχολούνται πάνω από 15.000 εργαζόμενοι.

Το στοίχημα με τους franchisees

Η διοίκηση της Μασούτης επεξεργάζεται σχέδια προκειμένου να διατηρήσει αλώβητο το ανθρώπινο δυναμικό ενώ διαπραγματεύεται λύσεις και για τους επιχειρηματίες franchisees της Κρητικός που θα κληθούν να κλείσουν τα καταστήματα τους. Έχει προβλεφθεί πρόταση αποζημίωσης, όπως είθισται σε αυτές τις περιπτώσεις. Σημειώνεται ότι η αποζημίωση ενός franchisee εξαρτάται αποκλειστικά από τους όρους της Σύμβασης Δικαιόχρησης (Franchise Agreement), καθώς στο ελληνικό δίκαιο δεν υπάρχει ειδικός νόμος που να ρυθμίζει αυτόματα το θέμα.

Υπενθυμίζεται ότι όταν ο Σκλαβενίτης εξαγόρασε την Carrefour-Μαρινόπουλος το 2017, στο πλαίσιο του σχεδίου διάσωσης της εταιρείας, δεν ανέλαβε νομικά την κάλυψη οφειλών ή αποζημιώσεων προς τους δικαιοδόχους (franchisees) της Carrefour-Μαρινόπουλος. Κατά την αναδιάρθρωση και εξαγορά του δικτύου, η Σκλαβενίτης διαπραγματεύτηκε κατά περίπτωση με τους συνεργάτες της Carrefour. Για κάποια καταστήματα υπήρξε μετάβαση στο νέο σχήμα ενώ σε άλλες περιπτώσεις που απαιτήθηκε να κατεβάσουν ρολά, τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις για τα αποθέματα και ρυθμίσεις για τα χρέη.

Στις περιπτώσεις εξαγορών μικρών τοπικών δικτύων, όπως έχουν γίνει πιο πρόσφατα από από την ΑΒ Βασιλόπουλος αλλά και από τη Μασούτης παλαιότερα στη Θεσσαλονίκη, οι ανεξάρτητοι franchisees είτε εντάσσονται στο νέο ιδιόκτητο σχήμα είτε αποζημιώνονται για τη λύση της συνεργασίας, βάσει της αποτίμησης της πελατείας και της καλής θέλησης (goodwill) που είχαν χτίσει στην αγορά.

Μέχρι τέλος του έτους θα ολοκληρωθεί το εγχείρημα

Η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού προσθέτει βαθμούς δυσκολίας στο μεγάλο project μετασχηματισμού της Διαμαντής Μασούτης.

Η επανατοποθέτηση σε κρίσιμες τοπικές αγορές, όπου δημιουργούνται συνθήκες δεσπόζουσας θέσης έναντι του ανταγωνισμού, καθιστά την μετάβαση στο νέο σχήμα, μεγάλο στοίχημα για την Μασούτης που έχει δεσμευτεί να ικανοποιήσει τις προσδοκίες της αγοράς και των εργαζόμενων της.

Τα σούπερ μάρκετ που θα πρέπει να κλείσουν είναι 53, μεταξύ των οποίων καταστήματα Μασούτης ή Express Market και Κρητικός ή συνεργαζόμενα όπως Πρόοδος Μάρκετ, CRM–ΑΡΙΑΔΝΗ, Ελληνικά Μάρκετ και ΗΛΙΟΣ.

Το επιτελείο της Μασούτης βρίσκεται σε πυρετώδεις διεργασίες και αναπτύσσει προτάσεις για τους συνεργαζόμενους επιχειρηματίες που έχουν δεσμευτεί με συμβάσεις δικαιόχρηση από το απερχόμενο καθεστώς.

Πρόκειται για επιχειρηματίες που πλήρωναν δικαιώματα στην Κρητικός επί σειρά ετών και πλέον καλούνται να αναθεωρήσουν τις συμφωνίες που είχαν κάνει.

Το επιτελείο της Μασούτης αυτό το διάστημα εστιάζει στην διαχείριση αυτής της κατάστασης σε συνδυασμό με τις αναγκαίες μετατροπές στα καταστήματα συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης στις ταμπέλες αφού όταν ολοκληρωθεί το εγχείρημα όλα τα καταστήματα θα έχουν ταμπέλα «Μασούτης».