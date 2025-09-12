Metlen: Τί λένε οι αναλυτές για τα οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2025

Συγκρατημένα αισιόδοξοι εμφανίζονται οι αναλυτές μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Metlen για το α’ εξάμηνο του 2025. Παρά τη ζημία των 132 εκατ. ευρώ από το έργο Protos στη Βρετανία, οι περισσότερες χρηματιστηριακές υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό, το οποίο δεν αλλάζει τη μακροπρόθεσμη εικόνα της εταιρείας.

Η διοίκηση επανέλαβε το guidance για EBITDA άνω του 1 δισ. ευρώ φέτος και τον στόχο των 2 δισ. ευρώ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, με αποτέλεσμα αρκετοί οίκοι να θεωρούν πως η Metlen παραμένει σε σταθερή αναπτυξιακή πορεία. Η προοπτική του δεύτερου εξαμήνου χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα θετική, με κινητήριες δυνάμεις τις ΑΠΕ, το ισχυρό trading και την κερδοφορία στη λιανική ενέργειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πλειονότητα των αναλυτών (Berenberg, NBG, Piraeus, Optima, Pantelakis, Eurobank, Euroxx) εκτιμά ότι χωρίς την επιβάρυνση από το Protos, τα αποτελέσματα θα ξεπερνούσαν τις προσδοκίες, με EBITDA 577 εκατ. ευρώ (+22% σε ετήσια βάση). Επισημαίνουν ότι η ζημία αποτελεί «πρώτη σοβαρή απώλεια» σε εκατοντάδες έργα EPC και δεν αλλάζει τη συνολική αξιοπιστία του Ομίλου.

Θετικές εκτιμήσεις για το β’ εξάμηνο

Η Berenberg και η NBG Securities εστιάζουν στην ισχυρή συνεισφορά των ενεργειακών δραστηριοτήτων: αύξηση EBITDA 54% στις ΑΠΕ, 17% στην παραγωγή, ενώ η προμήθεια και εμπορία σχεδόν τριπλασίασαν την κερδοφορία τους. Η Piraeus Securities θεωρεί εφικτό τον στόχο EBITDA 1 δισ. ευρώ για το 2025, ακόμη και με την καταγραφή της ζημιάς.

Η Axia Ventures προσδοκά EBITDA 600 εκατ. ευρώ στο δεύτερο εξάμηνο, στηριζόμενη σε πωλήσεις έργων ΑΠΕ, ισχυρή παραγωγή και ανάκαμψη της M Power Projects, ενώ αναδεικνύει και τις νέες προοπτικές στον τομέα της άμυνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Beta Securities, αν και αναγνωρίζει την απόκλιση από τις εκτιμήσεις, επισημαίνει ότι η «στέρεη εικόνα» της Metlen παραμένει αλώβητη, με τη μετοχή να διαπραγματεύεται σε ελκυστικά επίπεδα (EV/EBITDA 9,5 και P/E 11,0). Η Optima Bank διατηρεί σύσταση Buy με τιμή–στόχο τα 62,40 ευρώ, σημειώνοντας ότι η ένταξη στον δείκτη FTSE 100 θα αυξήσει τη διεθνή ορατότητα της μετοχής.

Αντίστοιχα, Alpha Finance και Eurobank Equities υπογραμμίζουν τις μελλοντικές εισροές από παραχωρήσεις και βλέπουν θετικά την πιθανή εισαγωγή της METKA στο Χ.Α. το 2026.

Στρατηγική μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης

Η Euroxx Securities εστιάζει στην πρόοδο των ΑΠΕ με άνοδο 59% στον τζίρο, ενώ η Edison τονίζει ότι τα έσοδα του Ομίλου έφτασαν ιστορικό υψηλό στα 3,6 δισ. ευρώ στο εξάμηνο. Οι περισσότεροι αναλυτές συμφωνούν ότι η διαφοροποίηση σε ενέργεια, μέταλλα, άμυνα και κυκλική οικονομία στηρίζει τον στόχο για EBITDA 2 δισ. ευρώ έως το 2028.

Οι αναλυτές βλέπουν τη ζημία στο Protos ως προσωρινή σκιά σε μια κατά τα άλλα σταθερή αναπτυξιακή πορεία. Με ισχυρές επιδόσεις στις βασικές δραστηριότητες και μεσοπρόθεσμο στόχο 2 δισ. ευρώ EBITDA, η Metlen παραμένει στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.