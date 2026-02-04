Μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στη Βόρεια Μακεδονία αναπτύσσει η Motor Oil

Μονάδα αυτόνομης αποθήκευσης ενέργειας με ισχύ 20 MW και δυναμικότητα 80 MWh αναπτύσσει η Motor Oil στη Βόρεια Μακεδονία, όπως προκύπτει από το νέο σχέδιο της κυβέρνησης για τις πράσινες τεχνολογίες.

Να αναφέρουμε αρχικά ότι τα Σκόπια παρουσίασαν στα τέλη Ιανουαρίου το ανανεωμένο πλάνο της κυβέρνησης με τη Motor Oil, συνολικού ύψους 5,7 δισ. ευρώ, το οποίο αφορά την ανάπτυξη των ΑΠΕ και της αποθήκευσης ενέργειας στη χώρα.

Όσον αφορά τις ΑΠΕ, περιλαμβάνονται 59 φωτοβολταϊκά με 3,01 GW, που εκπροσωπούν επενδύσεις 2,11 δισ. ευρώ, επτά αιολικά με 907,7 MW ύψους 1,18 δισ., όπως και μια μονάδα συμπαραγωγής 495 MW ύψους 445,5 εκατ. ευρώ.

Επίσης, συγκαταλέγονται αυτόνομες μονάδες αποθήκευσης με μπαταρίες συνολικής ισχύος 637 MW/1.494 MWh. Ένα από τα 19 συγκεκριμένα έργα είναι της Motor Oil και υλοποιείται μέσω τοπικής θυγατρικής της.

Αξίζει να προσθέσουμε ότι ο όμιλος ολοκλήρωσε πρόσφατα τρεις μονάδες αποθήκευσης στη χώρα μας, οι οποίες βρίσκονται στη Φωκίδα, τη Φλώρινα και τη Βοιωτία. Τα έργα έχουν ισχύ 72 MW και χωρητικότητα 144 MWh και ανήκουν στη δεύτερη δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε το 2024 με στήριξη από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τέλος, στο εξωτερικό η Motor Oil ολοκλήρωσε πρόσφατα δύο φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 86 MW στη Ρουμανία, στα πλαίσια της στρατηγικής επέκτασής της στο εξωτερικό.